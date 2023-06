Vriendin Zian Flemming uitgeroepen tot mooiste voetbalvrouw van Nederland!

Vrijdag, 2 juni 2023 om 09:10 • Justus Dingemanse • Laatste update: 09:16

Op een afgeladen feestje heeft FHM heeft de lijst met de mooiste powervrouwen van Nederland bekendgemaakt: de FHM500! Voetbalzone leverde een bescheiden bijdrage door de pareltjes uit de voetbalwereld aan te dragen en poetste de troon op voor dé WAG 2023, de mooiste voetbalvrouw van het jaar. Hieronder de hele lijst met vriendinnen, vrouwen, dochters, presentatrices en speelsters uit de voetballerij!

#451 Debbie Dhillon

Voormalig HNTM-finaliste Debbie kennen we nog uit het derde seizoen van WAGs. Ze heeft twee kinderen met Gino van Kessel, voormalig (jeugd)speler van AZ, Ajax en AS Trencín, maar ook meer obscure clubs zoals het Slowaakse Gyirmót FC en het Zweedse Dalkurd FF. Een geruststellende gedachte dat je ook bij zulke clubs een vrouw van Champions League-niveau kunt scoren!

#425 Fresia Cousiño Arias

Ze is dan geen WAG van een bekende prof, maar Fresia is de plus one van iedereen die de sport liefheeft. Dit ‘schatje met voetbalverstand’ (aldus Johan Derksen) was niet voor niets te gast in Kopstukken en zal haar positie in deze voormalige mannenwereld de komende jaren alleen maar verder verstevigen.

#363 Joëlle Witschge

Joëlle Witschge is de dochter van oud-Ajacied Richard en de vrouw van huidig voetballer Dave Bulthuis. Samen met zoontjes Rio en Ché woont de familie in Zuid-Korea, waar manlief Dave voetbalt bij Suwon Bluewings. Al hoopt Joëlle naar eigen zeggen nog steeds op een club ‘dichter bij huis’.

#355 Annelot van Rhijn

Dat de naam Van Rhijn bij een rechtsback hoort, snapt Annelot zelf ook wel. Ze is de vrouw van rechterverdediger Djavan Anderson. Als make-up styliste en mode-blogger pastte ze uitstekend in modestad Rome. Maar geldt dit ook voor Oxford? Lazio Roma verkocht Anderson afgelopen seizoen namelijk aan Oxford United.

#353 Marrit Hahn

‘There is no limit to what we, as women, can accomplish!’ Deze quote van Michelle Obama is een drijfveer voor Marrit. Als model, presentatrice en auteur is ze inmiddels een ware belichaming van de uitspraak te noemen. Haar vriend Warner Hahn zal haar maar wat graag bij zich houden. Gelukkig is hij zelf ook een ‘keeper’, bij Kyoto Sanga.

#352 Skyler Witschge

Net als haar vader is Skyler gewend om te pronken op een erelijst. Richard stal de harten van de Ajacieden, terwijl Skyler de rest van Nederland op zich neemt. De jongste dochter van Richard Witschge timmert hard aan de weg voor een carrière in de entertainment – en modellenwereld, wij begrijpen wel waarom.

#351 Femke Brinxma

Vraag keeper Rody de Boer wat hij het liefst laat glippen: Femke of een hoge voorzet in de negentigste minuut? Dan incasseert hij vast graag een scheldkanonnade van zijn teamgenoten. Na AZ en De Graafschap komt hij nu uit voor Roda JC. Voor zijn vriendin geen enkel probleem; Brinxma heeft namelijk een uitstekende talenknobbel.

#350 Demi de Boer

Dat Ronald de Boer soms een beetje nors kan kijken, vergeven we hem. Dat is gewoon de blik van een vader die niemand goed genoeg vindt voor zijn knappe dochters. Dat Demi een ‘dochter van…’ is, spreken we nauwelijks meer van. Op Instagram heeft ze twee keer zoveel volgers als haar vader.

#341 Laura Benschop

‘Mister 1-0’, Davy Klaassen, heeft ook met vriendin Laura gescoord. De haarstyliste kan niet veel oefenen op haar kalende vriend, maar als afgestudeerd criminoloog heeft ze vast goede gesprekken met de middenvelder die dit seizoen behoorlijk wat punten stal van tegenstanders.

#296 Hélène Hendriks

Hélène Hendriks is al jarenlang een favoriet van zowel de voetballer als voetballiefhebber. Ze schuift zonder schroom aan naast de grootste spelers aller tijden en praat zonder moeite mee over gegen- en cirkelpressing.

#290 Candy-Rae Fleur

Candy-Rae ziet zichzelf niet als voetbalvrouw, maar manlief Daley als dansman. Wij vinden het allemaal prima, zolang hun dochter Lemae degene is die in dansschool gaat staan en zoon Lowen gewoon in de voetsporen treedt van (o)pa.

#285 Mascha Lange

Mascha had een topjaar, de contentmaakster en presentatrice van Feyenoord TV zag alles bij elkaar komen en haar favoriete club landskampioen worden. Inmiddels strijdt ze met Arne Slot om de titel meest begeerde werknemer bij de Rotterdammers.

#259 Anouk Hoogendijk

Als pionier van het vrouwenvoetbal geeft Anouk Hoogendijk het begrip ‘voetbalvrouw’ een nieuwe dimensie. Ze is voorvechter van gelijkheid en waardering binnen haar sport en ziet er ook nog schitterend uit. Een plek in deze lijst is dan ook vanzelfsprekend.

#226 Kelly van den Broek

Ramon Hendriks had een dramatisch seizoen, vlak nadat Feyenoord hem verhuurde aan FC Utrecht raakte hij stevig geblesseerd en moest een streep door het seizoen zetten. We hadden echter meteen een stuk minder medelijden met hem toen we zaken wat voor vlees hij in De Kuip heeft. De waanzinnig knappe Kelly studeert bedrijfskunde en fiscaal recht, een ideale achtergrond voor het regelen van een transfer naar de absolute top voor Ramon.

#180 Bouchra van Persie

Oud-voetballer Robin van Persie stond bekend om zijn fluwelen touch. Zou hij Bouchra daar ook mee ingepakt hebben? Het koppel is al samen sinds hun jeugd en heeft twee kinderen. Ze is al eens verkozen tot mooiste voetbalvrouw van Engeland en geeft ook de Nederlandse kandidaten geduchte tegenstand.

#173 Ilse van Esch

Als influencer en voetbalster van FC Eindhoven is Ilse een nieuwkomer in de FHM 500. De 23-jarige blondine uit Brabant heeft een voorliefde voor fotografie en fashion, en deelt dit maar al te graag met haar ruim 90.000 volgers op Instagram. Omdat ze net zo lief de kroeg induikt als een potje voetbal speelt, verwachten we haar niet snel in het Nederlands elftal, maar dit maakt haar toch eigenlijk alleen maar leuker?

#162 Jackie Groenen

Oranje-international Jackie Groenen dribbelt met gemak deze lijst binnen. Haar lach is namelijk net zo oogstrelend als haar balcontrole. Ter ere van de grote Johan Cruijff speelt de Europees Kampioene het liefst met rugnummer veertien. De cirkel zou dus helemaal rond zijn als ze nog wat plekjes opschuift volgend jaar.

#148 Cindy Peroti

Deze prachtige krullenbol is de vriendin van Ryan Gravenberch die afgelopen zomer overstapte van Ajax naar Bayern München. In de stadions zat hij waarschijnlijk vaker op de bank dan hem lief was, maar thuis zal dit geen enkel probleem zijn met een vriendin als Cindy!

#147 Estavana Polman

Estavana is naast succesvol handbalster ook de vriendin van voormalig voetbalfenomeen Rafael van der Vaart. Na een verblijf in Denemarken bij team Esbjerg, vertrok ze vorig jaar naar Roemenië voor Rapid Boekarest. Raf ging lekker mee en wij snappen dat wel!

#132 Nathalie den Dekker

Deze vriendin van keeper Nick Marsman mocht Nederland al vertegenwoordigen op de verkiezingen van Miss Benelux, Miss World en Miss Universe. Maar haar belangrijkste verdienste is natuurlijk de titel WAG 2020! Het gezin Marsman verblijft voorlopig nog in Miami, maar wat ons betreft mogen ze deze zomer wel weer terugkomen naar Nederland.

#113 Moïse Trustfull

Dochter van oud-Feyenoorder Orlando Trustfull is actrice en speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden, Flikken Rotterdam en Losers. Ze kan zomaar de rode loper betreden in een eigen creatie, gezien haar sieradenlijn ByMoïse en bijpassende kledinglijn.

#92 Noa Vahle

Noa Vahle timmert hard aan de weg als voetbalverslaggeefster en heeft de harten van Johan Derksen en René van der Gijp al gestolen. Tijdens het WK in Qatar maakte ze een uitstekende indruk en had in tegenstelling tot Oranje wél de ballen om te poseren met de OneLove-band.

#83 Dayenne Huipen

Feyenoord-keeper Justin Bijlow pakte dit seizoen al de landstitel, maar met de WAG 2021 aan zijn arm heeft hij sowieso al de hoofdprijs. Samen kregen ze afgelopen jaar hun eerste kindje: Dalia Sofía.

#73 Noor Omrani

Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen heeft het goed getroffen met een vriendin die zelfs met een bitje in nog knapper is dan menig vrouw zonder! Net als Feyenoord viel Noor dit jaar flink in de prijzen als hockeyster en afgelopen jaar werd ze gekroond tot WAG 2022. Bovenaan haar bucketlist staat een debuut in het grote Oranje.

#69 AnneKee Molenaar

Samen met rijzende ster Matthijs de Ligt is AnneKee de lucht in geschoten. Inmiddels prijkt haar beeltenis op menig tijdschrift. Haar voetballende vriend doet het ook niet verkeerd. De verdediger van Bayern München staat er nog altijd goed op in de top van Europa.

#64 Elise van der Horst

Iedereen die geboren is in de jaren ’80 kent deze absolute beauty van de hit Automatic. Tegenwoordig gaat de vriendin van Hedwiges Maduro ook wel eens op pad met de Voetbalzone-microfoon, een flinke verbetering voor het oog wat ons betreft.

#60 Lieke Martens

De vrouwelijke Messi maakte net als haar held de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Daar maakte ze tijdens haar debuut al na vijf minuten haar eerste doelpunt. De teller bleef dit seizoen helaas hangen op vijf, maar met een WK voor de boeg kan het alsnog een topseizoen worden voor de vrouw die tevens een relatie heeft met keeper Benjamin van Leer.

#53 Veronica van Hoogdalem

Veronica is als voormalig VJ van TMF tegenwoordig de perfecte muziekdeskundige voor RTL Boulevard. Daarnaast presenteert ze sinds kort het nieuwe muziekprogramma op Omroep Zwart. In de FHM 500 staat ze inmiddels zelf bijna in de Top 50. Vriend en voetballer Keyennu Lont is momenteel transfervrij, welke club kan nog een vleugelflitser gebruiken?

#50 Victoria Koblenko

Acteren, presenteren en schrijven. Ze is ook een veel geraadpleegd fashionista en sinds de oorlog in Oekraïne schuift ze net als manlief Evgeniy Levchenko regelmatig aan om haar politieke mening te uiten. Wat kan Victoria Koblenko eigenlijk niet? Daarnaast verveelt het nooit om naar haar te kijken.

#31 Mikky Kiemeney

Als tweevoudig WAG van het jaar kent Mikky Kiemeney de lijst als geen ander. Bij haar debuut in het tweede seizoen van WAGs had ze een paar duizend volgers. Inmiddels staat de teller van de vriendin van Frenkie de Jong op ruim anderhalf miljoen! Dat is begrijpelijk: we kijken net zo graag naar haar als naar het subtiele wegdraaien van de lichtvoetige middenvelder.

#19 Isabelle Twisk

Tijd voor feestje? Isabelle Twisk is verkozen tot WAG 2023! Dat de dame de show op de dansvloer steelt is wel duidelijk. Hips don’t lie en die van Isabelle al helemaal niet. De vriendin van Zian Flemming was jarenlang de koningin op internationale danswedstrijden. De twee hebben al sinds 2015 een relatie en steunen elkaar door dik en dun. Flemming was al 'Speler van het Jaar' bij Millwall en heeft nu ook nog eens de mooiste voetbalvrouw van Nederland!

Winnares Isabelle Twisk poseert met haar vriend Zian Flemming.

De hele lijst bekijken in de FHM500? Ontvang hem hier gratis bij een bestelling!