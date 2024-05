Vriendin Tommy St. Jago verkozen tot mooiste spelersvrouw van 2024

Op een afgeladen feestje heeft FHM de lijst met de mooiste powervrouwen van Nederland bekendgemaakt: de FHM500! Voetbalzone leverde een bescheiden bijdrage door de pareltjes uit de voetbalwereld aan te dragen en poetste de troon op voor dé WAG 2024, de mooiste voetbalvrouw van het jaar. Hieronder de hele lijst met vriendinnen, vrouwen, dochters, presentatrices en speelsters uit de voetballerij!

#434 Fresia Cousiño Arias

Ze is dan geen WAG van een bekende prof, maar Fresia is devan iedereen die de sport liefheeft. Dit ‘schatje met voetbalverstand’ (aldus Johan Derksen) was niet voor niets te gast in het programma Kopstukken vanen zal haar positie in deze voormalige mannenwereld de komende jaren alleen maar verder verstevigen.

#430 Demi de Boer

Dat Ronald de Boer soms een beetje nors kan kijken, vergeven we hem. Dat is gewoon de blik van een vader die niemand goed genoeg vindt voor zijn knappe dochters. Dat Demi een ‘dochter van…’ is, spreken we nauwelijks meer van. Op Instagram heeft ze twee keer zoveel volgers als haar vader.

#388 Shona Shukrula

Deze sportieve scheidsrechter is ook actief als Officier van Justitie. Beslissingen maken zit blijkbaar in haar genen. Daarnaast is Shukrula de vriendin van FC Emmen-verdediger Jeff Hardeveld en kon de scheidsrechter afgelopen week prachtig nieuws onthullen. Als eerste vrouwelijke scheidsrechter gaat zij volgend jaar de leiding hebben over een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd.

#378 Femke de Boer

Na AZ, De Graafschap en Roda JC koos Rody de Boer voor een tripje naar het buitenland. Nu komt de 26-jarige doelman uit voor het Deense Aalborg BK, waar hij niet veel speelt. Gelukkig is Rody samen met zijn bloedmooie vrouw Femke naar Scandinavië verhuisd. Overigens is de verhuizing voor de bloedmooie De Boer geen enkel probleem; ze heeft namelijk een uitstekende talenknobbel.

#367 Candy-Rae Blind

Candy-Rae ziet zichzelf niet als voetbalvrouw, maar manlief Daley Blind als dansman. Wij vinden het allemaal prima, zolang hun dochter Lemae degene is die in de dansschool gaat staan en zoon Lowen gewoon in de voetsporen treedt van (o)pa.

#348 Romy Antunes

Romy timmert flink aan de weg als model. De vriendin van Sparta-speler Mike Eerdhuijzen is razend populair op social media en heeft inmiddels meer dan 60.000 volgers op Instagram. Het 23-jarige model stond een paar jaar geleden nog vis te verkopen op de markt, maar heeft nu dus online flink naam gemaakt.

#344 Laura Benschop

Laura is niet alleen voetbalvrouw van Davy Klaassen, ze is ook nog eens criminoloog en haarstylist. Dat laatste komt goed van pas, daar de Inter-middenvelder sinds dit seizoen een blonde haardos op zijn hoofd heeft. Genoeg om mee te experimenteren dus! Daarnaast heeft ze metals criminoloog vast wat gesprekken gevoerd, ten slotte heeft hij in zijn carrière de nodige punten gestolen.

#341 Hélène Hendriks

Hélène Hendriks is al jarenlang een favoriet van zowel de voetballer als voetballiefhebber. Ze schuift zonder schroom aan naast de grootste spelers aller tijden en praat zonder moeite mee over gegen- en cirkelpressing.

#304 Anouk Hoogendijk

Als pionier van het vrouwenvoetbal geeft Anouk Hoogendijk het begrip ‘voetbalvrouw’ een nieuwe dimensie. Ze is voorvechter van gelijkheid en waardering binnen haar sport en ziet er ook nog schitterend uit. Een plek in deze lijst is dan ook vanzelfsprekend.

#298 Estavana Polman

Estavana is naast succesvol handbalster ook de vriendin van voormalig voetbalfenomeen Rafael van der Vaart. Na een verblijf in Denemarken bij team Esbjerg, vertrok ze twee jaar geleden naar Roemenië voor Rapid Boekarest. Raf ging lekker mee en wij snappen dat wel!

#237 Kelly van den Broek

Slim zijn én er goed uitzien, dat is bij de fantastische Kelly zeker het geval. Niet zo gek dat een profvoetballer voor haar is gevallen. Ramon Hendriks is de gelukkige! De verdediger van Feyenoord werd dit seizoen verhuurd aan Vitesse en kende daar een dramatisch seizoen, we hadden echter meteen een stuk minder medelijden met hem toen we zagen wat voor vlees hij in De Kuip heeft.





#218 Ilse van Esch

Als influencer en voetbalster van FC Eindhoven is Ilse een nieuwkomer in de FHM 500. De blondine uit Brabant heeft een voorliefde voor fotografie en fashion, en deelt dit maar al te graag met haar ruim 140.000 volgers op Instagram. Omdat ze net zo lief de kroeg induikt als een potje voetbal speelt, verwachten we haar niet snel in het Nederlands elftal, maar dit maakt haar toch eigenlijk alleen maar leuker?

#193 Nathalie den Dekker

Deze vriendin van keeper Nick Marsman mocht Nederland al vertegenwoordigen op de verkiezingen van Miss Benelux, Miss World en Miss Universe. Maar haar belangrijkste verdienste is natuurlijk de titel WAG 2020! Nadat het gezin Marsman een tijdje in Miami heeft vertoefd is de familie nu weer terug in Nederland, waar Nick onder de lat staat bij ADO Den Haag.

#151 Moïse Trustfull

De dochter van oud-Feyenoorder Orlando Trustfull is actrice en speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden, Flikken Rotterdam en Losers. Ze kan zomaar de rode loper betreden in een eigen creatie, gezien haar sieradenlijn ByMoïse en de bijpassende kledinglijn.

#122 Dayenne Huipen

Feyenoord-keeper Justin Bijlow pakte dit seizoen de KNVB-Beker, maar met de WAG 2021 aan zijn arm heeft hij sowieso al de hoofdprijs. Helaas was het voor Bijlow opnieuw geen blessurevrij seizoen, maar met Dayenne thuis heeft hij vast goed gezelschap gehad.

#115 Isabelle Twisk

Isabelle Twisk was de WAG van 2023. Dit jaar is de vriendin van Zian Flemming iets gedaald op de lijst, maar dat zal de voetballer van Millwall FC niet deren.en die van Isabelle al helemaal niet. De vriendin van Zian Flemming was jarenlang de koningin op internationale danswedstrijden. De twee hebben al sinds 2015 een relatie en steunen elkaar door dik en dun.

#112 Lieke Martens

De vrouwelijke Messi maakte net als haar held de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Onlangs maakte de 31-jarige aanvalster bekend ruim 140-voudig international van de Oranje Leeuwinnen bekend een einde te breien aan haar interlandloopbaan, meer tijd dus om samen te brengen met voormalig voetballer Benjamin van Leer.

#107 Cindy Peroti

Deze prachtige krullenbol is de vriendin van Ryan Gravenberch. De voormalig Ajacied maakte afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar Liverpool. In de stadions zat hij waarschijnlijk vaker op de bank dan hem lief was, maar thuis zal dit geen enkel probleem zijn met een vriendin als Cindy! Zou ze het “You’ll never walk alone” al uit volle borst mee kunnen zingen?

#93 Elise van der Horst

Iedereen die geboren is in de jaren ’80 kent deze absolute beauty van de hit Automatic. Verder is ze ook de vriendin van Hedwiges Maduro, die volgend seizoen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begint bij Almere City FC.

#69 Noa Vahle

Noa Vahle timmert hard aan de weg als voetbalverslaggeefster en heeft de harten van Johan Derksen en René van der Gijp al gestolen. Daarnaast een sterke mening en is niet bang om uit te dragen. Wat wil je nog meer?

#57 Jade Anna van Vliet

Jade Anna is een grote internetsensatie en is vooral erg bekend op TikTok en YouTube. Daarnaast is ze ook de kersverse vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. Er werd lang gespeculeerd over wie Jade aan de haak had geslagen.mag zich de gelukkige noemen en speelt sinds de bekendmaking van hun relatie veel beter namens de hoofdstedelingen. Dat kan geen toeval zijn.

#47 Mikky Kiemeney

Als tweevoudig WAG van het jaar kent Mikky Kiemeney de lijst als geen ander. Bij haar debuut in het tweede seizoen van WAGs had ze een paar duizend volgers. Inmiddels staat de teller van de vriendin van Frenkie de Jong op ruim anderhalf miljoen! Dat is begrijpelijk: we kijken net zo graag naar haar als naar het subtiele wegdraaien van de lichtvoetige middenvelder.

#45 Jackie Groenen

Oranje-international Jackie Groenen dribbelt met gemak deze lijst binnen. Haar lach is namelijk net zo oogstrelend als haar balcontrole. Ter ere van de grote Johan Cruijff speelt de Europees Kampioene het liefst met rugnummer veertien. De cirkel zou dus helemaal rond zijn als ze nog wat plekjes opschuift volgend jaar.

#37 AnneKee Molenaar

Samen met rijzende ster Matthijs de Ligt is AnneKee de lucht in geschoten. Inmiddels prijkt haar beeltenis op menig tijdschrift. Haar voetballende vriend doet het ook niet verkeerd. De verdediger van Bayern München staat er nog altijd goed op in de top van Europa.

#26 Nazeli Kouki

De kersverse WAG van 2024 had naast een model- en acteercarrière nog een droom: tandarts worden. Deze knappe dame heeft dus niet alleen de beauty, maar ook de brains. Deze powervrouw is de vriendin van Willem II’er Tommy St. Jago. De ex-(jeugd)speler van onder meer Ajax en FC Utrecht verruilde afgelopen zomer de laatstgenoemde club in voor Willem II. In Tilburg kroonde de verdediger zichzelf tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, onder toeziend oog van Nazeli, die hem wekelijks enthousiast aanmoedigt. In de ogen van deze tandartsassistente in spe is het inderdaad altijd lente.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties