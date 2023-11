Vriendin Maduro gaat in op geruchten dat hij een rol speelde bij ontslag Steijn

Woensdag, 1 november 2023 om 17:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:38

Hedwiges Maduro heeft zich weinig aangetrokken van de geruchten dat hij een rol zou hebben gespeeld bij het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax. Dat vertelde Elise van der Horst, zijn vriendin, aan Voetbalzone tijdens de Fashion Player Awards van Life After Football. “Hij is niet iemand die een ander neer wil halen.”

Maduro kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws. Volgens De Telegraaf zou Steijn alleen aan kunnen blijven als Ajax-trainer als Steven Berghuis en Maduro zouden wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte een mes in zijn rug te hebben gestoken. Aan deze eis wenste de clubleiding van Ajax echter niet mee te werken, waarna in goed overleg het contract van Steijn werd ontbonden.

Daarnaast werd Maduro gelinkt aan uitspraken van Annemieke Zijerveld, psycholoog van Almere City FC. Enkele weken geleden zei zij op NPO Radio 1 dat haar handen ‘jeuken’ als ze keek naar Ajax. Ze constateerde met name een gebrek aan leiderschap bij de gevallen topclub uit Amsterdam. Gesuggereerd werd vervolgens dat Maduro de gang van zaken bij Ajax mogelijk had besproken met Zijerveld, met wie hij tot vorig seizoen nog samenwerkte bij Almere.

Tijdens de Fashion Player Awards, die ze zelf presenteerde, kreeg Van der Horst de vraag hoe Maduro die onrust heeft beleefd. “Daar trekt hij zich eigenlijk niks van aan”, was ze duidelijk. “Hij slaapt nog steeds even goed, en ik denk dat de mensen die hem goed kennen ook wel weten hoe hij is. Hij is niet dat type, hij is heel aardig en rustig. Niet iemand die een ander neer wil halen. Dat is ook waarom ik op hem ben gevallen.”

Na het ontslag van Steijn werd Maduro vorige week tijdelijk aangesteld als diens vervanger. Van spanning of stress bij hem kon Van der Horst weinig merken. “Ik moet zeggen dat hij altijd rustig blijft. Hij is heel sportief, op zoek naar oplossingen en keihard aan het werk.”

Zelf vond ze het wel lastig. “Ik ben meer een beetje de zenuwpees die ernaast zit, minder goed slaapt en met klamme handen in het stadion naar de wedstrijd zit te kijken. Maar hij is er wel vrij goed onder, en hij blijft positief kijken naar dingen en op zoek naar oplossingen.”

Inmiddels is bekend dat Maduro onder de nieuwe hoofdtrainer John van ’t Schip weer gaat fungeren als assistent. Daarin zal Van der Horst hem blijven steunen. “Ik probeer positief te zijn, en hem positief aan te moedigen en hem in alles te ondersteunen zodat hij daar lekker z’n ding kan doen. Maar het is niet makkelijk natuurlijk”, besluit ze.