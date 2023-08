Vrienden van Frenkie de Jong kritisch: ‘Dat is iets wat hij nog kan verbeteren’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 11:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:17

Als er nog iets is wat Frenkie de Jong kan verbeteren, is het de manier hoe hij soms met scheidsrechters omgaat. Dat vinden Roy van Vliet en Dylan Verschoor. De jeugdvrienden van de middenvelder van FC Barcelona worden geïnterviewd in de nieuwste aflevering van Voetbalgek, een serie van Voetbalzone en Bart Grimbergen.

Van Vliet en Verschoor leerden De Jong al op jonge leeftijd kennen in Arkel. "We kenden elkaar via voetbal en school", aldus Verschoor. "Het was al vroeg duidelijk dat Frenkie de beste was. We hadden zelf een spelletje verzonnen, en dat deden we het liefst met een klein balletje. Frenkies vader had gezegd dat als je met kleine balletjes voetbalt, je de techniek sneller onder controle hebt. Dus dat probeerden we dan maar gewoon."

Toen was dus al duidelijk dat De Jong beter was dan zijn leeftijdsgenootjes, kan ook Van Vliet zich nog herinneren. "Typerend voor het F'jes-voetbal is natuurlijk dat iemand de bal naar voren schiet en iedereen erachteraan rent. Maar Frenkie kon die bal echt al goed bij zich houden en goed dribbelen." Verschoor vult aan: "Hij was echt de kleinste van het veld, maar dribbelde als een soort bliksemschicht door al die mannetjes heen. Als hij wilde kon hij alle spelers op het veld voorbij, maar het was echt niet zo dat hij altijd zelf afwerkte. Ik denk dat hij nog liever de bal afgaf, dan dat hij hem zelf afmaakte. Hij gunde z'n teamgenoten het ook om een goal te maken."

Als de jeugdvrienden wordt gevraagd om het karakter van De Jong te omschrijven, zijn ze ronduit lovend: "Nuchtere gozer, fanatiek en vriendelijk. Hij heeft ook altijd interesse: als hij mijn ouders tegenkomt, maakt hij altijd even een praatje en vraagt hij hoe het is. Dus hij is ook best wel sympathiek. En vooral echt een voetbaldier." Toch kan de middenvelder zich op één manier nog verbeteren. "Hij moet niet zo zeuren tegen de scheidsrechters. Maar dat doet z'n broertje ook altijd, dus dat zit in de familie denk ik", zegt Verschoor lachend.

Jaloers zijn Van Vliet en Verschoor niet. "Maar het is wel mooi, het is wel een jongensdroom", aldus Verschoor. "Ik gun het hem echt, het is prachtig dat het lukt." En waar gaat de 51-voudig international zijn carrière beëindigen, denken ze? "Ik denk hier, bij ASV Arkel 5. Misschien met z'n vader!", besluiten ze met een knipoog.