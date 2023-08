Vrees wordt werkelijkheid: Ajax bevestigt maandenlange absentie Rulli

Maandag, 14 augustus 2023 om 13:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:23

Gerónimo Rulli ontbreekt in ieder geval tot de winterstop bij Ajax. Dat bevestigen de Amsterdammers op de clubkanalen. De Argentijnse doelman heeft een schouderblessure opgelopen, die hem dwingt een operatie te ondergaan. Jay Gorter lijkt tot de winter eerste keus te worden onder de lat.

Het ging zondag al vroeg mis voor Rulli. Na 28 minuten in de seizoensouverture tegen Heracles Almelo kwam de goalie in botsing met Jizz Hornkamp. Rulli ging naar de grond en moest met een brancard van het veld gedragen worden. Gorter kwam in het veld en met hem won Ajax de wedstrijd met 4-1.

Rulli ?? Gorter De Argentijnse doelman van Ajax verlaat het veld na een ongelukkige botsing met Jizz Hornkamp. #ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Al snel werd duidelijk dat het een serieuze blessure betrof. Nu brengt Ajax meer details naar buiten. Rulli ontbreekt in ieder geval tot de winterstop, die op 17 december ingaat. Op 12 januari wordt de competitie weer hervat. Dan keert mogelijk ook Rulli weer terug; tot die tijd lijkt Gorter zijn vervanger. Zomeraanwinst Diant Ramaj wordt, ondanks zijn flinke prijskaartje, alsnog tweede keus (aldus het Algemeen Dagblad).

Rulli is de tweede Ajax-keeper die lang uit de roulatie ligt. Ook Remko Pasveer raakte onlangs al geblesseerd. De routinier brak tijdens de training twee middenhandsbeentjes, wat hem minimaal twee maanden aan de kant houdt. Ajax kan eventueel Charlie Setford doorschuiven, die te boek staat als groot talent binnen de club.