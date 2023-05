Vrees voor vertrek Slot bij Feyenoord wordt groter na berichtgeving Sky Sports

Vrijdag, 19 mei 2023 om 12:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:35

Feyenoord maakt zich steeds meer zorgen dat het Arne Slot kwijtraakt aan Tottenham Hotspur, zo meldt Sky Sports. Volgens The Athletic-journalist David Ornstein is de 44-jarige oefenmeester momenteel zelfs de topkandidaat om aan de slag te gaan bij the Spurs. Sky Sports noemt Slot als een van de topkanidaten naast, Ange Postecoglou (Celtic), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Marco Silva (Fulham) en Thomas Frank (Brentford).

Tottenham heeft gesprekken ingepland met Slot en diens zaakwaarnemer, zo meldde Paul O Keefe, een Engelse zaakwaarnemer en intermediair die geregistreerd staat bij de FA, woensdag al. Tijdens het gesprek zal besproken worden hoe beide partijen kijken tegenover een mogelijk dienstverband. Tottenham gaat ook nog met andere trainers praten, aldus O Keefe. Eerder op de woensdag werd bekend dat Xabi Alonso heeft bedankt voor het trainerschap in het Tottenham Hotspur Stadium. Daardoor heeft Slot in ieder geval één concurrent minder.

BREAKING: Feyenoord are increasingly concerned they are going to lose manager Arne Slot to Tottenham. pic.twitter.com/7Mm77RlXA8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2023

Volgens The Athletic hoort de trainer van Feyenoord samen met Luis Enrique (clubloos), Roberto De Zerbi (Brighton) en Rúben Amorim (Sporting Portugal) bij de laatste kanshebbers. Feyenoord probeert op zijn beurt koste wat het kost te voorkomen dat Slot deze zomer vertrekt. De oefenmeester heeft nog een tweejarig contract en een clausule waarbij geïnteresseerde clubs een afkoopsom kunnen betalen om hem los te weken, geldt volgende zomer pas. De Rotterdammers kunnen nu dus vragen wat ze willen aan clubs die Slot willen overnemen. Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde vorige week al dat Feyenoord er alles aan gaat doen om Slot te behouden.

The Telegraph meldde dinsdagavond dat de kersverse landskampioen een verbeterd contractvoorstel ter waarde van bijna drieënhalf miljoen euro per jaar gaat doen aan Slot. "Het aanbod van Feyenoord lijkt voor Premier League-begrippen niet enorm, maar laat de enorme toewijding van de club zien", aldus de Britse krant. Volgens Valentijn Driessen en Martijn Krabbendam is Slot met een salaris van rond de twee miljoen euro nu al de bestbetaalde trainer ooit bij de club. De oefenmeester zou bij Tottenham minimaal het dubbele kunnen verdienen van het topaanbod van Feyenoord.