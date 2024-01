Vraagtekens bij schorsing Overmars: ‘En hij gaat vrijuit, niet tegenstrijdig?'

Willie Overtoom heeft geen goed woord over voor de wereldwijde schorsing van Marc Overmars. Dinsdagavond bevestigde Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars, aan De Telegraaf dat de vijftigjarige leidsman zijn huidige functie als technisch directeur van Royal Antwerp voorlopig niet meer mag uitvoeren.

Overmars heeft te horen gekregen dat zijn nationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag (in zijn tijd bij Ajax) met onmiddellijke ingang wereldwijd wordt doorgevoerd. Het nieuws werd eerder op de dag al gebracht door het NRC.

Oud voetballer Overtoom, die tussen 2008 en 2014 voor Heracles Almelo en AZ speelde, begrijpt niet waarom de FIFA de schorsing van Overmars heeft overgenomen. Het ISR (Instituut Sportrechtspraak) besloot hem half november voor twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, te schorsen vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in Amsterdam.

“Lees net dat de FIFA Overmars straft, wat slaan we er weer in door zeg met zo’n schorsing”, schreef Overtoom op X. “Rai Vloet heeft onder invloed een kind doodgereden en kan lekker voetballen zonder schorsing van de FIFA, zijn dit soort dingen niet een beetje tegenstrijdig?”

Sportjournalist Thijs Zonneveld diende Overtoom vervolgens van repliek: "Overmars deed het in zijn functie van technisch directeur en valt daardoor onder het tuchtrecht. Vloet acteerde als privépersoon en dus geldt het strafrecht."

Vloet veroorzaakte in november 2021 een auto-ongeluk op de A4 bij Hoofddorp waarbij de vierjarige Gio overleed. De rechtbank bepaalde vervolgens dat de 28-jarige voetballer voor 2,5 jaar de cel in moest, echter ging zowel het Openbaar Ministerie als Vloet zelf vervolgens in hoger beroep, dat later dit jaar nog moet dienen.

De Nederlandse prof reed rond de 203 kilometer per uur, had het gaspedaal volledig ingedrukt en heeft niet geremd of een poging gedaan om weg te sturen, zo oordeelde de officier van justitie. Daarnaast werd de Brabander met 'bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol' aangetroffen na de crash. Het Openbaar Ministerie gaat vanwege de marges uit van een snelheid van 193 kilometer per uur op het moment dat Vloets auto de auto van de slachtoffers ramde.

Vloet nam na het ongeluk geen contact op met de ouders van het overleden slachtoffer. Enkele maanden na het ongeluk maakte hij kortstondig zijn rentree bij Heracles Almelo, waarna hij via FC Astana in Kazachstan naar het Russische Oeral vertrok.

