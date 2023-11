Vraagtekens bij Ajacied Martha: ‘Alsof de nieuwe Roberto Carlos was opgestaan’

Maandag, 6 november 2023 om 13:43 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:46

Ajax zit in de lift, zo ziet Willem van Hanegem. Maar de voormalig Feyenoorder vindt de prestaties van de Amsterdammers niet 'zo bijzonder'. Dat schrijft hij in zijn column namens het Algemeen Dagblad. Onder meer Ar’Jany Martha kan op veel lof rekenen, maar Van Hanegem vindt de complimenten overdreven.

Na een reeks van tien wedstrijden waarin niet werd gewonnen nam John van 't Schip het roer over bij Ajax. Zijn intrede heeft vooralsnog een positief effect gehad in de Johan Cruijff ArenA, want onder zijn leiding werd er gewonnen van FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1). Van Hanegem vindt dat Van 't Schip slechts de 'logische dingen' doet.

"Hij heeft een beetje mazzel en dan kan het zo maar weer snel omhooggaan", laat De Kromme optekenen. "Ajax valt af en toe aan, maar gooit niet alles open. Al geven ze wel kansen weg."

De voormalig prof laat weten dat er nog genoeg op het spel van de Amsterdammers aan te merken valt. "Waar ze wel mee moeten oppassen daar: een leuke voorzet of een mooie passeerbeweging, het is allemaal best normaal als je in de top speelt, hè."

"De jonge Ar’Jany Martha debuteerde leuk tegen Volendam", gaat Van Hanegem verder, "maar het leek wel of de nieuwe Roberto Carlos was opgestaan. Bij Branco van den Boomen gilden ze daar in Amsterdam in de voorbereiding ook hoe geweldig hij wel niet was. Daarna zagen we een paar maanden wat hij allemaal niet beheerst."

"Maar nu beginnen ze weer van vooraf aan omdat hij een leuke voorzet gaf. Bij Ajax vonden ze dat soort ballen vroeger doodnormaal en zag je het vier keer per wedstrijd. Zo bijzonder is het ook allemaal niet", besluit de columnist.

Vergelijking met Malacia

Een van de mensen die zich positief heeft uitgelaten over Martha is Kenneth Perez. De Deense analist vergeleek de linksback met Tyrell Malacia. "Hij doet me denken aan Malacia in zijn begintijd bij Feyenoord. Martha doet zulke goede dingen. Positioneel in de samenwerking met Steven Bergwijn bijvoorbeeld. En hij is supervaardig aan de bal", aldus Perez in het ESPN-programma Dit was het Weekend.