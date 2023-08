Vraagtekens achter aanvoerderschap Bergwijn: ‘Dat worden pijnlijke interviews’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 12:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:09

Johan Derksen zet zijn vraagtekens achter de keuze van Maurice Steijn om Steven Bergwijn als nieuwe aanvoerder van Ajax aan te wijzen. De 74-jarige analyticus stelt dat Bergwijn niet geschikt is om als uithangbord van zijn club in de media te dienen. Derksen ziet in de huidige selectie van Ajax echter ook weinig alternatieven die wel een geschikte aanvoerder zouden zijn.

Derksen kan zich niet vinden in de beslissing van Steijn om Bergwijn tot aanvoerder van Ajax te benoemen, zo laat hij weten in een video van Vandaag Inside . “Dat is de eerste fout die de trainer maakt, maar ik snap het als Berghuis geschorst is en andere spelers geen vaste waarde in de basis zijn. Dan heb je weinig keus, maar een aanvoerder van Ajax moet iemand zijn die welbespraakt is. Na iedere wedstrijd moet hij de pers te woord staan en hij kan nog geen drie woorden achter elkaar zeggen.”

“Dan kan het op de training wel een leider zijn, iemand die voorop gaat in de strijd, dat geloof ik wel”, vervolgt Derksen. “Maar het is niet de man die Ajax kan vertegenwoordigen. Dat worden hele pijnlijke interviews. Daar doe je die jongen ook geen plezier mee. Die kan wel heel trots zijn op die band om zijn arm, maar het moet een martelgang zijn om al die interviews te moeten geven.”

Volgens Derksen zijn er echter weinig geschikte alternatieven die Dusan Tadic als aanvoerder van Ajax konden opvolgen. “Dan moet je een nieuwkomer aanvoerder maken die alleen in de Keuken Kampioen Divisie heeft gespeeld (Branco van den Boomen, red.) of een buitenlander die de taal niet spreekt. Maar Bergwijn is daar in principe ongeschikt voor.”