123-voudig international van Frankrijk wilde stoppen na mislopen Ballon d'Or

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 11:53 • Bart DHanis • Laatste update: 12:14

Antoine Griezmann stond in 2018 op het punt om te stoppen met zijn interlandloopbaan, zo heeft L’Équipe vrijdagochtend bekendgemaakt.

Het Franse medium stelt dat de spits van Atlético Madrid dat in 2018 zijn interlandcarrière bij Frankrijk wilde beëindigen. Hij was namelijk zwaar teleurgesteld dat hij in 2018 de Gouden Bal aan zich voorbij zag gaan.

Luka Modric ging er uiteindelijk met de prestigieuze prijs vandoor en werd zo bekroond tot beste voetballer van de wereld. Volgens Griezmann had hijzelf daar echter meer recht op. De spits annex middenvelder won in 2018 het WK met zijn land en legde met Atlético beslag op de Europa League.

In de finale tegen Olympique Marseille was hij goed voor twee doelpunten en op het WK maakte hij namens les Blues vier treffers. Toch was het niet genoeg om Modric af te troeven. Sterker nog, Griezmann werd derde achter Cristiano Ronaldo.

Na de teleurstelling wilde Griezmann zijn pensioen bij het nationale elftal aankondigen, maar bondscoach Didier Deschamps stak daar een stokje voor. De succescoach van de Fransen ziet hem namelijk als een zeer belangrijk onderdeel van zijn project en wist de rigoureuze beslissing uit zijn hoofd te praten.

Dat Grizou belangrijk is voor Deschamps, blijkt ook wel uit de cijfers. Tegen Oranje kan Griezmann voor de tachtigste keer op rij in de basis staan voor zijn land. Het zal dan de 124e keer zijn dat de voormalig speler van FC Barcelona voor Frankrijk uitkomt. Hij wist in de voorgaande 123 wedstrijden het net 44 keer te vinden.

Frankrijk neemt het vrijdagavond om 20:45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen het Nederlands elftal. De Fransen hebben een overwinning nodig om zich te plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland.