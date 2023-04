53-voudig international is de eerste zomeraanwinst van Atlético Madrid

Donderdag, 27 april 2023 om 15:22 • Guy Habets

Çaglar Söyüncü speelt vanaf komende zomer voor Atlético Madrid. Dat weet transferexpert Fabrizio Romano te melden. De Turks international heeft een aflopend contract bij Leicester City en gaat dat niet verlengen, waardoor hij transfervrij de overstap naar de Spaanse hoofdstad kan maken. Söyüncü gaat voor vier jaar tekenen.

Atlético heeft de komst van de sterke centrale verdediger nog niet wereldkundig gemaakt, maar dat is volgens Romano een kwestie van tijd. Met zijn kenmerkende 'here we go' geeft de transferexpert aan dat de wisseling van club een zekerheid is. In januari was er al een overeenkomst tussen Atlético en Söyüncü en daar is nu een handtekening onder gezet. De Turkse stopper, die op 53 interlands voor zijn land staat, krijgt een verbintenis die hem tot medio 2027 aan los Rojiblancos bindt.

Söyüncü zal bij Atlético de concurrentiestrijd moeten winnen van verdedigers als José María Giménez, Mario Hermoso en Stefan Savic. Dat drietal speelt al een tijdje achterin bij de Madrilenen en dus kon de achterhoede van trainer Diego Simeone wel wat vers bloed gebruiken. Daar moet de nieuwe Turkse aanwinst dus voor zorgen. Atlético kijkt ook rond naar aanvallers en heeft naar verluidt Feyenoord-spits Santiago Giménez op het oog.

De aanstaande transfer naar Spanje betekent dat de 26-jarige Söyüncü alweer toe is aan zijn derde club in het buitenland. In 2016 werd hij door Freiburg voor bijna acht miljoen euro opgepikt bij Altinordu, waarna het twee jaar later van een miljoenentransfer naar Leicester kwam. The Foxes telden ruim twintig miljoen euro neer, maar zien dus geen cent van dat transferbedrag terug. Söyüncü speelde vijf jaar in het King Power Stadium en vertrekt nu dus transfervrij.