65-voudig international hoopt op Oranje-terugkeer tijdens EK: 'Ik wil dolgraag'

Jasper Cillessen zou dolgraag met Oranje naar het EK gaan, zo laat de 34-jarige keeper van NEC Nijmegen weten in gesprek met De Gelderlander. De ervaren sluitpost kijkt terug op een veelbewogen jaar waarin hij het plezier in voetbal verloor. Om die reden zocht Cillessen professionele hulp, zo onthult hij tegenover de regionale krant.

Cillessen kijkt terug op een vervelend 2023, waarin hij teleurstellend presteerde, maar ook privé een hoop te verwerken kreeg. De voormalig doelman van Ajax, FC Barcelona en Valencia leeft op gespannen voet met zijn ex-vriendin, waarbij de alimentatie van hun dochtertje het grootste probleem vormt.

“Ik had te laat in de gaten dat ik echt last had van privéproblemen”, aldus Cillessen. “Ik dacht dat ik die wel alleen kon handelen en wilde het er eigenlijk met niemand over hebben.” Blunders in de wedstrijden tegen sc Heerenveen (3-2 nederlaag) en Vitesse (1-4 nederlaag) zorgden ervoor dat Cillessen toch het gesprek aanging met zijn familie.

“Alles kwam er emotioneel gezien in één keer uit. Ik merkte dat het privéverhaal een enorme nasleep had, waardoor ik op het veld niet optimaal kon presteren.” Cillessen stelt dat hij zijn privéproblemen inmiddels een plek heeft gegeven, maar wil in de media niet dieper ingaan op inhoudelijke details over de zaak.

EK

Cillessen, die hoopt op een beter 2024, heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet. “Ik wil dolgraag naar het EK, maar ik ben ook realistisch. Ik haal momenteel niet het niveau dat gewenst is voor Oranje. Punt.”

Toch acht Cillessen zichzelf niet kansloos. “Als ik weer de oude Jasper ben, is dat hopelijk goed genoeg om mee te mogen naar Duitsland. En anders word ik supporter. We zien het wel of ik er straks bij zit.” Afgelopen zomer sprak de goalie bondscoach Ronald Koeman via FaceTime.

Cillessen debuteerde in juni 2013 onder Louis van Gaal in Oranje. Tot dusver keepte de Groesbeker liefst 65 interlands namens Nederland, waarin hij zijn doel 28 keer wist schoon te houden. In totaal moest Cillessen 63 tegentreffers incasseren als international.

