19-voudig international: ‘Als ik nog word opgeroepen, kan ik erover nadenken’

Donderdag, 14 september 2023 om 08:35 • Laatste update: 08:47

Patrick van Aanholt heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De linkervleugelverdediger van PSV is teruggekeerd van een blessure en niet van plan om zijn plek in het elftal nog af te staan. Of Van Aanholt ooit nog in het shirt van Oranje te bewonderen is hangt mede af van bondscoach Ronald Koeman.

"Als ik nog word opgeroepen, kan ik erover nadenken", vertelt Van Aanholt tegen het Eindhovens Dagblad. "We staan met PSV nu voor mooie dingen, met ook Champions League-voetbal. Dat is na een EK of WK toch de belangrijkste reeks wedstrijden waarin je kunt spelen. Met PSV nog een keer deze stap maken, is voor mij een droom. De laatste keer Champions League was voor mij in 2010, kun je nagaan."

Van Aanholt wist zich middels de Johan Cruijff Schaal al te verzekeren van minimaal één prijs dit seizoen, maar is duidelijk uit op meer. "De trainer heeft ons zo fit gemaakt dat we ons systeem kunnen spelen, maar het kan en moet nog beter", is de linksback kritisch. "Als dat lukt en we de focus kunnen houden op elke wedstrijd? Ja, ik wil weleens met die schaal in handen staan."

Dat Van Aanholt Bosz al kende van zijn tijd bij Vitesse, ziet hij als een voordeel. "In het begin heeft hij me wel gewoon even in team twee gezet. Mijn statistieken waren op de training een beetje laag en hij ging kijken hoe dat kwam. Daarna heb ik hard gewerkt om alles uit mezelf te halen en ben ik tot mijn blessure niet meer uit het team geweest. Nu ben ik weer helemaal fit en ook niet van plan om mijn plek nog af te staan."