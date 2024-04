55-voudig Frans international helemaal los op Mbappé: ‘Voetbal van ergste soort’

Christophe Dugarry is bij RMC Sport na afloop van het Champions League-affiche tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona (2-3) helemaal los gegaan op Kylian Mbappé. Ook zijn trainer Luis Enrique moest het flink ontgelden. Reden voor de uitbarsting van Dugarry is het teleurstellende resultaat van de Parijzenaren.

De heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League kende woensdagavond vele wendingen. Barcelona ging met een 0-1 voorsprong de rust in door een goal van Raphinha, maar stond na 52 minuten met 2-1 achter, daar Ousmane Dembélé en Vitinha de Parijse comeback inzetten. Barca wist uiteindelijk toch met 2-3 te winnen door doelpunten van wederom Raphinha en invaller Andreas Christensen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

55-voudig Frans international Dugarry was allerminst tevreden over het spel van de thuisploeg. Dat lag volgens hem vooral aan de tactische keuzes van Enrique. “We hebben de grenzen van zijn gekte gezien. Ik snap niet wat hij met Marco Asensio en Kang-In Lee wilde bereiken”, aldus Dugarry. Asensio werd halverwege vervangen door Bradley Barcola. Lee Kang-In kon na een uur spelen het veld ruimen voor Warren Zaïre-Emery.

“De rechterkant van Barcelona was volgens mij een zwakke plek”, vervolgt de inmiddels 52-jarige Dugarry. “Hoe PSG speelde, ik snapte het niet. Maar dat is geen verrassing meer met Luis Enrique. Hij heeft ons wéér in ons hemd gezet, hij is een enorme zwelling.”

Daarmee was alles nog niet gezegd. Dugarry vervolgde zijn tirade door het te munten op superster Mbappé, die na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk de overstap gaat maken naar Real Madrid. “Ik ga de voetballer niet aanvallen, dat is te makkelijk, iedereen heeft het gezien. Ik wil de mens aanvallen”, gaat Dugarry verder.

“Wat hij woensdag liet zien, was voetbal van het ergste soort. Slechter kan een topspeler niet spelen. We kunnen allemaal eens slecht spelen, maar dit was schandalig, respectloos verraad. Kylian, je spuugde de Champions League in het gezicht. Je houding is een absolute schande, ik dacht niet dat je zo diep kon zinken”, tierde Dugarry.

Het is niet de eerste keer dat Dugarry het heeft gemunt op Mbappé. Begin januari sprak hij namelijk al de wens uit dat Mbappé zou vertrekken uit de Franse hoofdstad. “Vanuit de grond van mijn hart: ik hoop dat hij vertrekt”, sprak Dugarry toen. “Het stagneert. Hij wordt voorspelbaarder in de duels, het ontbreekt hem aan kracht en karakter. Hij is te vaak onzichtbaar. Zijn uitstraling is negatief, hij staat steeds vaker met zijn armen in de lucht.”

Mbappé speelde woensdagavond niet zijn sterkste wedstrijd, maar is nog altijd de meest productieve man bij PSG dit seizoen. In 41 optredens dit seizoen maakte hij al 39 doelpunten en was hij bovendien 9 keer aangever. Komende zomer staat hij met Frankrijk tegenover het Nederlands elftal op het EK in Duitsland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties