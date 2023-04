43-voudig Duits international gaat met pensioen: ‘Je bent één van de besten’

Zaterdag, 22 april 2023 om 23:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:23

Jonas Hector hangt na het lopende seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen, zo maakt zijn club 1. FC Köln bekend. De 32-jarige verdediger heeft er na dit seizoen dertien jaar opzitten als speler van die Geissböcke en maakte in die jaren grote indruk. Het leverde hem 43 wedstrijden voor de nationale ploeg van Duitsland op.

"Na de gewonnen wedstrijd tegen Hoffenheim (1-3, red.) heeft Jonas Hector besloten aan het einde van dit seizoen te stoppen", meldt Köln via de officiële kanalen. "Woorden schieten tekort om te beschrijven wat jij voor onze club, onze stad en alle fans hebt betekend. Je bent één van de beste spelers die ooit het rood-witte shirt heeft gedragen." Hector, die een aflopend contract heeft, droeg 342 keer het shirt van Köln. De linkspoot wordt gezien zijn status als meervoudig international, verdedigende bijdrages en loyaliteit door de jaren heen gezien als een clubicoon.

"Je bleef meer dan een decennium standvastig en loyaal naar de club toe, in goede en slechte tijden. Je nam ons tweemaal mee op een Europees avontuur." In 2018 degradeerde Köln naar de tweede Bundesliga, maar Hector bleef zijn club trouw. In het seizoen dat de club degradeerde, 2017/18, kwam de club uit in de Europa League. Dit seizoen kwam Köln uit in de Conference League. In zijn ene seizoen op het tweede niveau – Köln promoveerde een seizoen later weer – bleef toenmalig bondscoach Joachim Löw een beroep op Hector doen.

"We hebben nog vijf fantastische weken om naar uit te kijken met jou als onze aanvoerder", vervolgt de club. "Laten we er samen van genieten. Dank je wel, Jonas Hector!" De linkervleugelverdediger kwam als gezegd 43 keer uit voor de nationale ploeg. Zo scoorde hij op Euro 2016 de winnende strafschop tijdens de serie in de kwartfinale tegen Italië. Op het voor Duitsland dramatisch verlopen WK 2018 was Hector er ook als basisspeler bij.