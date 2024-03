Voorselectie Oranje: Koeman kiest voor Quinten Timber en Joshua Zirkzee

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefenduels met Schotland en Duitsland is vrijdagmiddag bekendgemaakt. Onder meer Quinten Timber, Joshua Zirkzee en Georginio Wijnaldum mogen hopen op een plekje in de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Koeman heft besloten om vier keepers op te nemen in zijn voorselectie: Mark Flekken, Marco Bizot, Nick Olij en Bart Verbruggen. Met name Flekken en Verbruggen werden in het afgelopen jaar al vaker opgeroepen. Bizot, die bij Stade Brest onder de lat staat, kreeg in 2021 zijn laatste oproep.

In de verdediging is er sprake van weinig verrassingen. Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven en Stefan de Vrij zijn de namen die nog mogen hopen. Sven Botman ontbreekt dus.

Op het middenveld mag Quinten Timber hopen op zijn debuut. Verder zitten ook Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Mats Wieffer en Georginio Wijnaldum erbij.

Met name Wijnaldum is een enigszins verrassende naam. De middenvelder speelt tegenwoordig in Saudi-Arabië bij Al-Ettifaq en werd in de afgelopen interlandperiodes niet geselecteerd.

In de voorste linie verschijnen de namen van Brian Brobbey, Memphis Depay, Xavi Simons, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst en Joshua Zirkzee. Laatstgenoemde zat nog nooit bij de definitieve selectie.

Nederland oefent op vrijdag 22 maart tegen Schotland in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later, op 26 maart, gaat neemt Nederland het in Frankfurt op tegen Duitsland.

Volledige voorselectie Oranje:

Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Marco Bizot (Stade Brest).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atlético Madrid), Joshua Zirkzee (Bologna).

