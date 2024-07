Voormalig wonderkind Houssem Aouar (26) vertrekt bij AS Roma voor avontuur buiten Europa

Houssem Aouar (26) kiest ervoor om zijn carrière te vervolgen in Saudi-Arabië. De middenvelder van AS Roma, die als talent bij Olympique Lyon zeer hoog aangeschreven stond, gaat tekenen bij Al-Ittihad. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de clubs overeengekomen over een transfersom van 12 miljoen euro.

Volgens Romano worden de laatste documenten gecontroleerd door Al-Ittihad en AS Roma, waarna Aouar definitief naar de Saudi Pro League vertrekt. Bij zijn nieuwe club wordt hij de eerste aanwinst onder kersverse trainer Laurent Blanc.

Bij Al-Ittihad gaat de in Lyon geboren Aouar samenspelen met twee wereldberoemde landgenoten. N’golo Kanté en Karim Benzema staan eveneens onder contract bij de vermogende Saudische club. Al-Ittihad heeft met Luiz Felipe (voormalig Lazio), Fabinho (voormalig Liverpool) en Jota (voormalig Celtic) ook al een Portugees sprekende enclave in de gelederen.

De carrière van Aouar verloopt voor vele Franse voetballiefhebbers zeer teleurstellend. De rechtsbenige middenvelder kwam als een komeet op bij Olympique Lyon, waar hij in 233 officiële wedstrijden goed was voor 41 doelpunten en 36 assists. Als speler van OL debuteerde Aouar zelfs in het nationale elftal van Frankrijk. De technicus was onderdeel van de Franse selectie die in 2021 beslag legde op de Nations League.

Inmiddels is Aouar international van Algerije en contractspeler bij Roma. Afgelopen zomer stapte hij transfervrij over naar de Italiaanse hoofdstad. Dat avontuur komt zonder al te veel succes ten einde. Aouar speelde in totaal 1.171 minuten namens Roma, verdeeld over 25 optredens. Daarin wist hij wel vier keer te scoren.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Aouar de afgelopen jaren gekelderd van 55 miljoen euro (maart 2020) naar 10 miljoen euro (juni 2024). In zijn meest succesvolle periode werd de middenvelder hevig gelinkt aan vrijwel alle topclubs uit de Premier League. Roma houdt dus net iets meer over aan zijn vertrek: 12 miljoen euro. Daarnaast komt er behoorlijk wat ruimte vrij in het salarisbudget.

