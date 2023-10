Voormalig winnaar kritisch op Ballon d'Or, noemt uitverkiezing 'een farce'

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 13:33 • Bart DHanis

Lionel Messi mocht maandagavond in Parijs de achtste Ballon d’Or uit zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse superster troefde zo Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé af, die respectievelijk tweede en derde werden. Niet iedereen was echter met deze volgorde eens.

De Gouden Bal wordt ieder jaar uitgereikt door voetbalmagazine France Football aan de beste speler van het afgelopen jaar. De winnaar wordt bepaald door journalisten.

Volgens Lothar Matthäus, recordinternational van Duitsland, had Haaland meer recht op de prestigieuze prijs. “Je kan niet om Haaland heen. Voor mij is hij de beste speler van de afgelopen twaalf maanden, hij won grote prijzen met Manchester City en heeft daarbij records verbroken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Matthäus doelt op het doelpuntenrecord van de Engelse Premier League. Nog nooit maakte een speler meer dan 34 doelpunten in één seizoen, tot vorig jaar. De Noorse spits wist het net maar liefst 36 keer te vinden in de afgelopen voetbaljaargang.

“Het is een farce”, gaat Matthäus verder. Haaland was beter dan Messi en de uitverkiezing is onverdiend. Dat vind ik echt, ook al ben ik groot fan van Messi”, voegt de inmiddels 62-jarige Duitser eraan toe.

Matthäus won zelf de Gouden Bal in 1990. In dat jaar leidde hij West-Duitsland naar de wereldtitel in Italië. Hij troefde dat jaar Salvatore Schillaci en Andreas Brehme af.

Het is niet de eerste keer dat Matthäus zich kritisch uitlaat over de Ballon d’Or verkiezing. In 2021, toen ook Messi de prijs in ontvangst mocht nemen, zei hij dat Robert Lewandowski op basis van statistieken de prijs had verdiend.