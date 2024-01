Voormalig technisch directeur John de Jong maakt opvallende carrièreswitch

John de Jong start per 1 februari als zaakwaarnemer bij makelaarsbureau SEG, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. De voormalig technisch directeur van PSV gaat daardoor aan de slag bij een van de grootste partijen op de Nederlandse markt. De Jong verkiest SEG boven onder meer Club Brugge.

Volgens journalist Rik Elfrink heeft SEG een belangrijke rol voor De Jong in gedachten. “SEG wil doorgroeien en volgens bronnen rond de situatie weer een grotere rol gaan spelen in de zakelijke begeleiding van PSV-spelers, iets waar De Jong bij kan helpen.”

Tegenover Voetbal International reageert De Jong op zijn nieuwe uitdaging. “De oriënterende gesprekken met Kees Ploegsma en Kees Vos gaven mij een goed gevoel over SEG, dat internationaal een grote speler is. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.”

Ook Ploegsma zelf, aandeelhouder van SEG, komt met een reactie. “Ik ken John al vele jaren via zijn verschillende rollen bij PSV. We hebben altijd met plezier samengewerkt. John is een topprofessional met veel ervaring en veel contacten in de voetbalwereld.”

“Toen de kans zich voordeed hem binnen te halen bij SEG, grepen we die kans met beide handen aan”, gaat Ploegsma verder. “Ik ben trots dat hij voor ons heeft gekozen en kijk uit ernaar om met hem te blijven samenwerken, nu als collega's.”

Zodoende voegt de 46-jarige De Jong volgende maand een nieuw hoofdstuk toe aan zijn lange carrière binnen de voetballerij. Na zijn spelersloopbaan was de Hagenaar actief als scout (2009 tot 2013), hoofdscout (2013 tot 2018) én technisch directeur (2018 tot 2022) bij PSV.

De Jong zat sinds september 2022 zonder baan, toen hij vertrok bij PSV. Na de transferzomer zegde de Eindhovense Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem op. Een belangrijke reden daarvoor was het uitblijven van een miljoenentransfer voor Cody Gakpo, die een aantal maanden later alsnog vertrok naar Liverpool. Op dat moment had De Jong al besloten zelf op te stappen.

