'Voormalig talent van Ajax wil alweer vertrekken uit LaLiga'

Stanis Idumbo Muzambo (19) staat open voor een vertrek bij Sevilla. De Belgische middenvelder, die vorige zomer vertrok bij Ajax, geniet belangstelling van RB Salzburg.

Dat schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op X. RB Salzburg wilde Idumbo Muzambo afgelopen winter al overnemen en gaat nu een nieuwe poging wagen.

Idumbo Muzambo is in Nederland vooral bekend door zijn tijd bij Ajax. De rechtspoot speelde tussen 2021 en 2023 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nooit. Na 23 wedstrijden in dienst van Jong Ajax werd Idumbo Muzambo in januari 2024 voor slechts 400.000 euro verkocht aan Sevilla.

Dit seizoen werd Idumbo Muzambo overgeheveld naar de hoofdmacht van de Spaanse club. In zijn eerste zeventien wedstrijden namens Sevilla wist de Belg eenmaal te scoren. Drie keer fungeerde hij als aangever.

Inmiddels kan Sevilla alweer geld verdienen aan Idumbo Muzambo, die tot medio 2028 vastligt. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 2,5 miljoen euro waard.

Het is vooralsnog onbekend hoeveel RB Salzburg wil betalen voor zijn komst. Wel is duidelijk dat Idumbo Muzambo al langere tijd indruk maakt op de Oostenrijkers.