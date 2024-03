Voormalig superster Robinho moet jarenlange celstraf uitzitten in BraziliÃ«

Voormalig superster Robinho moet jarenlange celstraf uitzitten in Brazilië

Robinho, voormalig buitenspeler van onder meer AC Milan, Manchester City en Real Madrid, moet voor negen jaar de gevangenis in. Dat heeft het Braziliaanse gerechtshof besloten nadat de honderdvoudig international van de Goddelijke Kanaries in 2017 al in Italië werd veroordeeld voor groepsverkrachting.

Destijds was uitlevering vanuit Brazilië naar Europa niet mogelijk vanwege de wetgeving. In Robinho’s geboorteland heeft men nu besloten dat de oud-prof alsnog achter slot en grendel gaat. De gepensioneerde aanvaller zou zich in zijn tijd bij AC Milan schuldig hebben gemaakt aan groepsverkrachting.

Dat wees een Italiaans vonnis in 2017 al uit, maar Robinho was vanwege de Braziliaanse wetgeving ongrijpbaar voor Italië, dat tevergeefs om uitlevering had gevraagd. Brazilië levert staatsburgers met de eigen nationaliteit namelijk niet uit.

Om die reden heeft het Italiaans gerecht vervolgens een verzoek ingediend bij Brazilië om de voormalig buitenspeler de straf in zijn eigen land alsnog te laten uitzitten. Een stemming van elf Braziliaans rechters heeft uitgewezen dat Robinho gearresteerd zal worden om zijn jarenlange straf uit te zitten.

Robinho’s advocaat heeft reeds aangekondigd dat zijn cliënt in beroep gaat tegen de uitspraak. Of dit de Braziliaan gaat helpen zal moeten blijken. Naast Robinho dreigt in een andere strafzaak voormalig rechtsback Dani Alves jarenlang de cel in te gaan. De oud-speler van onder meer FC Barcelona kreeg onlangs 4,5 jaar cel opgelegd wegens verkrachting.

Voetbalpensioen

Na zijn veroordeling in Italië voetbalde Robinho nog jarenlang door. Zo speelde hij nog voor achtereenvolgens Santos, Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro, Sivasspor, Istanbul Basaksehir en wederom Santos, waar hij in 2020 zijn schoenen aan de wilgen hing.

Zijn gloriejaren kende Robinho bij diverse topclubs in Europa. Tussen 2005 en 2008 stond hij onder contract bij Real Madrid, met wie hij twee landstitels en de Supercopa won. In 2008 werd hij een van de eerste topaankopen in het nieuwe tijdperk van Manchester City. Tussen 2010 en 2015 speelde Robinho voor AC Milan, met wie hij in 2011 beslag wist te leggen op de landstitel in de Serie A.

Robinho, die bekend stond om zijn snelheid en trucs, was een gewaardeerd international van Brazilië. Zo is hij een van de zeven spelers met minstens 100 interlands achter zijn naam. Robinho droeg het legendarische gele shirt liefst honderd keer. Daarin wist hij 28 keer te scoren en 23 assists af te leveren.

