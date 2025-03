Voormalig speler van FC Barcelona in belangstelling van zowel Man United als Man City

Francisco Trincão staat in de belangstelling van zowel Manchester United als Manchester City, zo meldt het Portugese A Bola. Ondanks de interesse uit Engeland wil Sporting Lissabon het contract van de Portugese vleugelspeler graag verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2026 af.

Trincão werd in 2022 door Sporting overgenomen van FC Barcelona, nadat hij een seizoen op huurbasis had gespeeld bij Wolverhampton Wanderers. In Engeland kwam hij in 30 wedstrijden tot drie doelpunten en één assist.

Een van de redenen waarom Manchester City interesse toont, is de connectie met Hugo Viana. De technisch directeur van Sporting Lissabon zal volgend seizoen dezelfde functie uitvoeren bij de Engels kampioen. Bovendien werkte Trincão eerder samen met trainer Rúben Amorim, wat de interesse van Manchester United ook logisch maakt.

Dit seizoen is Trincão een van de belangrijkste spelers bij Sporting. De 25-jarige aanvaller speelde al 40 wedstrijden en stond daarin 3464 minuten op het veld. Dit is het meeste van iedereen bij Os Leões. Met negen doelpunten en elf assists heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het sterke seizoen van de regerend kampioen.

Trincão maakte in de zomer van 2020 een overstap van SC Braga naar Barcelona voor 31 miljoen euro, destijds de op een na duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van Braga (alleen Vitinha’s transfer naar Olympique Marseille voor 32 miljoen was hoger).

Sporting Lissabon draait na het kampioenschap van vorig jaar opnieuw een uitstekend seizoen. Na 23 speelronden deelt de ploeg de koppositie met aartsrivaal Benfica; beide teams hebben 53 punten verzameld.

Ook in de Portugese beker is Sporting nog actief en wacht in de halve finale een tweeluik tegen Rio Ave. In de Champions League werd de ploeg van trainer Rui Borges echter uitgeschakeld door Borussia Dortmund, dat over twee wedstrijden met 3-0 te sterk was.