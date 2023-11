Voormalig speler van Ajax veroordeeld voor seksueel misbruik eigen dochter

Dinsdag, 21 november 2023 om 16:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:44

Oud-profvoetballer Tarik O. is in Spanje veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van zijn eigen dochter, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant baseert zich op een recent vonnis van de rechtbank in de Spaanse plaats Marbella. O. kwam in het verleden uit voor onder meer Ajax, met wie hij in 1995 de Champions League won, en Sevilla.

Volgens de rechters in Spanje kroop O. in 2011 bij zijn dochtertje in bed, waar hij haar ‘op intieme plekken heeft betast en aangerand’. O. heeft ook een contactverbod gekregen en mag niet meer in de directe omgeving van zijn dochter komen.

Na het uitzitten van zijn straf staat hij nog vier jaar en twee maanden onder toezicht van de Spaanse autoriteiten. Daarna mag de oud-Ajacied tien jaar niet meer in Spanje komen. De uitgesproken straf is onherroepelijk. O. kan dus niet meer in hoger beroep gaan.

O. kwam al eerder met de Spaanse justitie in aanraking. Zo zat hij een maand vast in Madrid op verdenking van oplichting. Uit documenten van de Spaanse justitie blijkt dat O. in 2010 onder zijn eigen naam professionele camera’s, lenzen en andere kostbare filmapparatuur bij bedrijven in Spanje huurde.

O. overtuigde eind oktober en begin november 2010 de verhuurders van de bedrijven FTF Cam in Madrid en Ovide Broadcast Services in Sevilla dat hij de peperdure apparatuur nodig had voor het opnemen van een documentaire over zijn eigen voetbalcarrière.

Bij FTF huurde hij spullen van onder andere Sony en Canon met een waarde van 99.757 euro en bij Ovide van 65.967 euro. Als borg betaalde Oulida 1000 euro, maar na de huurperiode van tien dagen bracht hij de apparatuur niet terug en bovendien betaalde hij ook de rest van de huur niet.

De oud-prof stond ooit te boek als een van de grootste talenten bij Ajax. In december 1994 was hij bij zijn Champions League-debuut direct twee keer trefzeker in het groepsduel met AEK Athene. Hij speelde uiteindelijk slechts 24 officiële duels namens Ajax en vertrok in 1995 naar Sevilla, waarna hij nog onder contract stond bij Nagoya Grampus, Sedan, Consadole Saporro en ADO den Haag.

