‘Voormalig Ajacied moet Xavi Simons en Dani Olmo doen vergeten bij RB Leipzig’

RB Leipzig heeft Francisco Conceição geïdentificeerd als een belangrijk transferdoelwit deze zomer, zo meldt het Spaanse AS. Die Roten Bullen houden rekening met een mogelijk vertrek van Dani Olmo, terwijl huurling Xavi Simons al is teruggekeerd naar Paris Saint-Germain. Conceição moet een belangrijk gezicht worden in het ‘hernieuwde’ Leipzig komend seizoen.

Leipzig denkt na over een eerste bod van 26 miljoen euro, exclusief 8 miljoen euro aan bonussen. De 21-jarige Conceição ligt bij FC Porto nog tot medio 2029 vast en Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 22 miljoen euro.

Tot 16 juli was Conceição nog voor een vast bedrag van 30 miljoen euro op te pikken, maar inmiddels is die afkoopsom verhoogd naar 45 miljoen euro. Leipzig denkt echter dat die prijs nog te drukken valt.

Ajax maakte eerder deze zomer officieel melding van de verkoop van Conceição. De vleugelspits werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan Porto, dat de optie tot koop in die overeenkomst lichtte. De Portugese topclub betaalde 10,5 miljoen euro voor de aanvaller, zo meldde Ajax onomwonden.

De verwachting is dat er in de komende weken meer duidelijk wordt over Conceição’s toekomst bij Porto. Zijn vader Sergio, die de afgelopen zeven jaar trainer was bij de Portugese topclub, liet de Dragões deze zomer achter zich. Leipzig wil Conceição dolgraag naar de Bundesliga halen als vervanger van Olmo.

Waar Olmo tijdens het EK als aanvallende middenvelder een van de uitblinkers was bij winnaar Spanje, speelde hij bij Leipzig afgelopen seizoen voornamelijk vanaf de rechterflank. Bij Leipzig verwacht men dat Olmo in beeld komt bij diverse Europese topclubs zodra de transfercarrousel echt begint te draaien.

De 26-jarige Olmo kon Leipzig tot 20 juli voor een vast bedrag van 60 miljoen euro verlaten, maar nu zullen geïnteresseerde clubs moeten onderhandelen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde overigens ook op 60 miljoen euro. In Leipzig ligt Olmo nog tot medio 2027 vast.

