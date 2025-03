'Voormalig speler van ADO Den Haag verschijnt plots op de radar bij FC Barcelona'

Andrei Ratiu staat in de belangstelling van FC Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De 26-jarige rechtervleugelverdediger uit Roemenië speelde in het seizoen 2020/21 een half jaar op huurbasis bij ADO Den Haag, maar mag nu dromen van een toptransfer.

In zijn tijd in Den Haag maakte Ratiu weinig indruk. In totaal kwam hij twaalf keer in actie bij ADO, waarin hij geen doelpunt of assist kon noteren. Na een half jaar keerde hij alweer terug bij Villarreal.

Ratiu is inmiddels aan zijn tweede seizoen bezig bij Rayo Vallecano en maakt daar een uitstekende indruk. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij op de radar is verschenen bij ‘verschillende Europese topclubs’, waaronder Barcelona.

Ook speelde hij afgelopen zomer het EK met Roemenië. Daar maakte hij een zeer verdienstelijke indruk en reikte hij tot de achtste finales, waarin het Nederlands elftal met 0-3 te sterk was.

Sportief directeur Deco zou de rechtsback dolgraag aan de selectie van trainer Hansi Flick willen toevoegen, als back-up voor Jules Koundé. Ook Vanderson, rechtervleugelverdediger van AS Monaco, staat op het verlanglijstje.

Barcelona zou zelfs al het eerste contact hebben gelegd met Rayo Vallecano over een eventuele transfer van Ratiu, maar die club weigert vooralsnog serieus in onderhandeling te gaan. Rayo zou alleen akkoord gaan wanneer Barcelona de afkoopsom van 25 miljoen euro wil betalen.

Ratiu ligt bij Rayo Vallecano nog vast tot de zomer van 2028. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op zeven miljoen euro. Vanderson wordt geschat op een marktwaarde van twintig miljoen euro.