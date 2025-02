Voormalig Real Madrid-ster Marcelo (36) zet een punt achter zijn carrière

Marcelo heeft per direct een punt achter zijn carrière gezet, zo maakt hij bekend via zijn social media-kanalen. De 36-jarige Braziliaan zat sinds begin november zonder werkgever nadat zijn contract bij Fluminense werd verscheurd. Marcelo gaat niet meer op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De legendarische verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij Fluminense en brak daar ook door in het eerste elftal. Begin 2007 werd hij door Real Madrid voor 6,5 miljoen euro overgenomen. Bij de Koninklijke vormde Marcelo een gevaarlijk duo met Cristiano Ronaldo op de linkerflank. De twee groeiden uit tot grote vrienden tijdens hun tijd in het Estadio Santiago Bernabéu.

Met Marcelo links naast aanvoerder Sergio Ramos kende Real Madrid grote successen. De Madrilenen wonnen zo’n beetje alles wat er te winnen valt. Onder Zinedine Zidane legde Real Madrid drie keer achter elkaar beslag op de Champions League, iets dat een team nog nooit eerder lukte.

Marcelo won onder meer zes landstitels, vijf keer de Champions League, vier keer het WK voor clubteams en drie keer de UEFA Super Cup in Madrid. Na vijftien jaar en 546 wedstrijden vertrok hij in 2022 naar Olympiakos in Griekenland. Daar zou hij het slechts een half jaar volhouden alvorens hij terugkeerde bij Fluminense.

Eenmaal terug in zijn geboorteland kwam de 58-voudig international in twee seizoenen tot 30 en 38 wedstrijden. In november vertrok hij daags na een conflict met zijn trainer. Op beelden was te zien dat Mano Menezes nog wat motiverende woorden tegen Marcelo leek te zeggen, vlak voor zijn invalbeurt.

Marcelo reageerde daarop en de twee kregen plotseling een woordenwisseling. Menezes besloot daarna om de linksback toch níet in te brengen. De voormalig Real Madrid-ster nam weer plek op de bank en zag hoe zijn team diep in de blessuretijd toch nog op 2-2 kwam. Een dag later werd zijn contract verscheurd.