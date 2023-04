Voormalig pupil van Erik ten Hag uit beschuldigingen: ‘Hij is net een dictator’

Woensdag, 19 april 2023 om 11:45 • Wessel Antes • Laatste update: 12:16

Niet iedereen is fan van Erik ten Hag, zo blijkt uit een interview dat voormalig Bayern München-talent Riccardo Basta heeft gegeven aan het Duitse Sport1. De 28-jarige middenvelder van VfR Garching sluit zich allesbehalve aan bij de lofzang die over Ten Hag wordt gezongen sinds zijn aanstelling als manager van Manchester United. Basta verwijt Ten Hag dat hij valse beloftes heeft gemaakt en concludeert zelfs dat de Haaksbergenaar zich als een dictator opstelde tijdens zijn dienstverband bij het beloftenelftal van Bayern.

Ten Hag was tussen juli 2013 en juni 2015 trainer van FC Bayern II, de beloften van der Rekordmeister. Basta speelde in die tijd onder de Nederlandse manager en heeft geen goed woord voor hem over. “Ieder kind droomt ervan om profvoetballer te worden en bij Bayern was ik heel dicht bij die droom. Maar ik werd uitgelachen en er werden valse beloftes gedaan. Na mijn eerste contractverlenging vertelde hij (Ten Hag, red.) me dat ze op me rekenden en dat er een plan met mij was”, aldus de middenvelder.

Basta stelt dat van die plannen weinig is waargemaakt. “Ik zou een schakel worden tussen het eerste en tweede elftal en af en toe bij de selectie zitten. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Uiteindelijk kwam daar echter niets van terecht.” Basta zegt dat hij slechts een aantal keer heeft kunnen trainen met de hoofdmacht van Bayern. Daarnaast onthult hij dat Ten Hag hem ‘de kans heeft ontzegd’ om in te gaan op een concreet bod uit het buitenland. Basta had zich in die periode graag laten verhuren.

De middenvelder botste vaak met Ten Hag, zo zegt hij. “Persoonlijk had ik geen goede relatie met Ten Hag. Hij was bijna een dictator. Hij had een plan en wij spelers moesten dat volgen”, aldus Basta, die zijn minuten nu maakt op het vijfde niveau van Duitsland. Na zijn vertrek bij Bayern zat de Kroatische Duitser bijna een jaar zonder club. Ten Hag verliet Bayern in 2015 voor FC Utrecht, waarna hij via Ajax afgelopen zomer belandde bij United. Met de Engelse grootmacht bezet hij momenteel de derde plek in de Premier League.