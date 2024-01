Voormalig publiekslieveling van PSV moet Roma extra wapen geven tegen Feyenoord

AS Roma hoopt zich op korte termijn te versterken met Angeliño, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 27-jarige vleugelverdediger had meerdere opties in Europa, maar zag de onderhandelingen met de Romeinen de afgelopen 24 uur in een stroomversnelling raken.

Naar verluidt zaten Torino, Olympique Marseille en Villarreal achter de handtekening van Angeliño aan, maar is het Roma dat aan het langste eind trekt. De ex-verdediger van PSV is al persoonlijk rond met de Europa League-tegenstander van Feyenoord, zo klinkt het.

Angeliño staat nog tot medio 2025 onder contract bij RB Leipzig, maar heeft in Duitsland weinig uitzicht op speeltijd. Galatasaray pikte hem afgelopen zomer op huurbasis op, maar ook dat huwelijk lijkt al snel te stranden

Mislukt huwelijk

De Turkse topclub betaalde een huursom van twee miljoen euro en bedong tevens een koopoptie van zes miljoen euro. Indien de verdediger nog één wedstrijd zou spelen zou de koopoptie automatisch worden gelicht.

De 27-jarige wingback, waarvan verwacht werd dat hij de perfecte tandem zou vormen met spits Mauro Icardi, verscheen slechts zeven keer aan de aftrap van een competitieduel. Eén keer kwam hij als invaller binnen de lijnen.

AS Roma wil Angeliño verlossen uit zijn uitzichtloze situatie door hem nog deze winter op huurbasis naar Italië te halen. Het plan is om hem een half jaar te huren met een (eventueel verplichte) optie tot koop.

Publiekslieveling

Angeliño werd in Nederland vooral bekend van zijn periodes bij NAC Breda en PSV. De Bredanaars huurden hem in 2017 van Manchester City, waarna hij een jaar later voor ruim vijf miljoen euro de overstap maakte naar het Philips Stadion.

Angeliño speelde dat seizoen nagenoeg alle wedstrijden in de competitie en de Champions League en groeide, mede door zijn aanvallende speelstijl, uit tot een van de grote publiekslievelingen bij PSV.

Hij eindigde het seizoen 2018/19 met negen assists en een doelpunt en werd mede daardoor verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. City besloot hem daarop middels een terugkoopclausule terug te kopen voor twaalf miljoen euro.

