Voormalig PSV'er doet open sollicitatie: 'Wie geeft mij nog een kans?'

Woensdag, 6 september 2023 om 08:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:09

Michaël Maria heeft nog altijd goede hoop ergens een profcontract af te dwingen. De 28-jarige aanvaller, die eerder furore maakte in de jeugd van PSV en speelde voor onder meer NAC Breda, Adelaide United en FC Twente, is inmiddels bijna een jaar transfervrij. Tegenover het Eindhovens Dagblad doet Maria nu een open sollicitatie naar een nieuwe club.

Als tiener stond Maria bij PSV te boek als groot talent. Hij speelde er toen samen met jongens als Memphis Depay, Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix. Momenteel houdt Maria bij verschillende jeugdploegen van de Eindhovenaren zijn conditie op peil. Hij hoopt nu alsnog op die ene kans, bijvoorbeeld in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“In het verleden heb ik bij clubs laten zien dat ik aan de rechterkant van meerwaarde kan zijn”, laat een gemotiveerde Maria weten. “Degene die mij die kans geeft, gaat er absoluut geen spijt van krijgen. Ik ben superfit en wil op dit moment nog altijd maar één ding en dat is voetballer zijn. Geweldig dat Ernest Faber me bij PSV in die missie steunt en probeert om me te helpen. Daar ben ik hem echt heel dankbaar voor.”

Maria’s zaakwaarnemer bekijkt op dit moment of er nog een oplossing mogelijk is na het einde van de transferperiode, maar de aanvaller realiseert zich ook dat niet elke club nog op hem zit te wachten. "Toch kan ik iedereen verzekeren dat je een honderd procent gemotiveerde speler erbij kunt krijgen en dat ik geen zware financiële eisen heb. Het gaat mij om de sport. Voetballer zijn is fantastisch en ik heb er alles voor over om dat nog een paar jaar te mogen zijn.”

Mede door blessureleed kwam Maria slechts tot 147 officiële duels in het betaald voetbal. Hij kende desondanks wel een goede periode bij FC Twente en is 29-voudig international van Curaçao. “Ik was zelf een speler die op veel plekken in het elftal inzetbaar was en ben daarom veel te weinig aan spelen toegekomen op mijn beste positie”, geeft de linkspoot aan. “Ik ben een rechtsbuiten en voel dat ik op die plaats nog altijd van waarde kan zijn op een goed niveau. Hopelijk geeft iemand me als gezegd nog één keer de kans om dat te laten zien.”