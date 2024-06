Voormalig PSV-held Jetro Willems verschijnt plotseling in podcast met shirt van Feyenoord aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jetro Willems, die te gast in de podcast van Broederliefde een Feyenoord-shirt draagt.

De dertigjarige Willems groeide op in Rotterdam en brak op jonge leeftijd door bij Sparta. Daar pikte PSV de linksback in 2011 op. In Eindhoven groeide Willems uit tot een publiekslieveling, die liefst zes hoofdprijzen won met de Brabantse club. Toch blijkt Willems zelf meer fan te zijn van Feyenoord.

In de gloednieuwe podcast Matchday van Broederliefde draagt Willems een klassiek Feyenoord-shirt. In het verleden deed de verdediger nog geheimzinnig over zijn voorliefde voor de Stadionclub. Door zijn bezoekje aan de podcast is het kraakhelder: Jetro is een Feyenoorder.

