Voormalig PSV'er brengt Australië vlak voor tijd in extase en op de drempel van WK 2026

Australië heeft donderdag uitstekende zaken gedaan in zijn WK-kwalificatiegroep. Dankzij een rake knal van voormalig PSV'er Aziz Behich in blessuretijd wonnen the Socceroos met 1-0 van Japan. Daarmee staat Australië na 9 duels op 16 punten met een doelsaldo van +8. Saudi Arabië, dat 10 punten heeft na 8 duels en een doelsaldo van -2, is het enige land dat de WK-droom van de Aussies (in theorie) nog kan verstoren.

Bijzonderheden:

Voor Japan, dat zich al geplaatst heeft voor het WK, stond er behalve de eer niets meer op het spel. Dat bleek ook wel enigszins uit de opstelling, met reserverollen voor onder meer Zion Suzuki (Parma), Wataru Endo (Liverpool) en Takefusa Kubo (Real Sociedad). Ook Eredivisie-bekenden Shunsuke Mito en Kodai Sano begonnen op de bank.

Bij Australië begon voormalig PSV'er Behich, tegenwoordig uitkomend voor Melbourne City, links op het middenveld. De routinier (34) zou zich in Perth kronen tot absolute held van de natie, al zag het daar lange tijd niet naar uit. Japan was beter en gevaarlijker, maar kwam maar niet tot scoren.

Tien minuten voor tijd miste ook invaller Kubo een reuzekans. De Japanse Messi had de pech dat hij met zijn mindere rechter moest schieten, waardoor hij net naast schoot. Mathew Ryan, ex-AZ, haalde opgelucht adem.

Het leek bij 0-0 te blijven, maar Behich besloot anders. De verdediger reageerde alert op het terugleggen van Riley McGree en schoot het leer heerlijk binnen in de verre hoek: 1-0. Als Saudi-Arabië later op de dag niet wint van Bahrein, is Australië definitief zeker van het WK.