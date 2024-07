Jetro Willems traint mee bij het CD Castellón van Dick Schreuder en hoopt contract af te dwingen

Jetro Willems vervolgt zijn carrière mogelijk op het tweede Spaanse niveau. Voetbal International meldt dat de voormalig Oranje-international meetraint bij het CD Castellón van trainer Dick Schreuder.

De inmiddels dertigjarige linksback stond vorig seizoen onder contract bij Heracles Almelo, waar hij deze zomer uit zijn contract liep en nu dus rustig op zoek kan gaan naar een nieuwe werkgever.

Mogelijk ligt de toekomst van Willems in Spanje, daar Castellón hem mee laat trainen. Mocht de proefperiode bevallen, dan ligt er mogelijk een contract in het verschiet voor de linkspoot.

Willems sloot in de zomer van 2023 aan bij Heracles en begon nog veelbelovend in Almelo. Willems was verzekerd van een basisplaats, maar naarmate het seizoen vorderde raakte hij die kwijt.

Medio maart liet Heracles weten dat de optie in het contract van Willems niet zou worden gelicht. Een nieuwe werkgever wist hij in de tussentijd niet te vinden, maar mogelijk komt daar spoedig verandering in.

Als het van een samenwerking komt, speelt Willems zijn wedstrijden komend seizoen op het tweede niveau van Spanje. Castellón wist vorig jaar onder leiding van Schreuder te promoveren naar LaLiga2 door als eerste te eindigen in zijn poule op het derde niveau.

Het algehele kampioenschap zat er niet voor Castellón, daar Deportivo La Coruña, dat eerste eindigde in de andere poule, over twee wedstrijden te sterk bleek voor de formatie van Schreuder. Beide duels gingen verloren tegen de voormalig stuntploeg uit Galicië (2-1, 2-4).

Willems begon zijn carrière stormachtig en werd als tiener opgeroepen voor het EK 2012. Hij wist die lijn echter niet helemaal door te trekken en belandde via PSV, Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Greuther Fürth en FC Groningen bij Heracles.

