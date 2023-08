Voormalig Oranje-doelman Jan Jongbloed overleden op 82-jarige leeftijd

Donderdag, 31 augustus 2023 om 11:52 • Bart DHanis • Laatste update: 12:20

Voormalig doelman Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden, zo meldt sportzender ESPN. Jongbloed was al enige tijd ziek. De voormalig doelman van onder meer FC Amsterdam, Go Ahead Eagles en Roda JC was actief voor het Nederlands elftal op het WK van 1974 en van 1978.

Jongbloed begon zijn loopbaan bij het Amsterdamse DWS, alvorens hij in 1972 de overstap maakte naar FC Amsterdam. Vijf jaar later wekte hij de interesse van Roda JC, waar hij tot 1981 het doel verdedigde. Na een pauze van twee jaar, keerde hij in 1893 bij Go Ahead Eagles terug op de Nederlandse velden. In 1986 hing hij op 44-jarige leeftijd zijn schoenen definitief aan de wilgen.

Jongbloed heeft nog altijd een Eredivisie-record in handen. Hij is met 44 jaar de oudste speler ooit op de Nederlandse velden. Na zijn loopbaan was Jongbloed als assistent-trainer actief bij onder meer Vitesse en Go Ahead. Bij Vitesse was hij assistent onder Bert Jacobs. Zij eindigden in 1989 samen vierde op de ranglijst, verloren een jaar later de bekerfinale van PSV (1-0) en haalden Europees voetbal naar Arnhem.

Jongbloed was daarnaast ook regelmatig te horen op de radio. Hij was voetbalkenner voor Radio Noord-Holland. Voetbal was echter niet de grootste passie van Jongbloed. De geboren Amsterdammer zei in 2019 tijdens een interview met Het Parool gek te zijn van vissen, vrouwen en voetbal. “In die volgorde.”