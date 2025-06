'Marco Verratti staat voor transfer bij Al-Arabi'

Marco Verratti lijkt Al-Arabi uit Qatar te gaan verlaten, zo meldt Foot Mercato. De Italiaanse middenvelder die bekend staat om zijn tijd bij Paris Saint-Germain lijkt een binnenlandse transfer te gaan maken naar Al-Duhail. Bij die club stond Hakim Ziyech dit seizoen onder contract.

Al-Arabi is dit seizoen negende geworden in de Qatar Stars League. Verratti was bij de club uit Doha teamgenoot van onder anderen de Senegalese verdediger Abdou Diallo.

Al-Duhail eindigde als tweede in de Qatarese competitie. De club van onder anderen Luis Alberto en Ziyech eindigde na 22 wedstrijden twee punten achter de kampioen Al-Sadd.

Verratti maakte in de zomer van 2012 de stap van het Italiaanse Pescara naar Paris Saint-Germain. De Parijzenaren betaalden twaalf miljoen euro voor de middenvelder, die vervolgens elf jaar voor de club speelde.

Verratti kwam 416 keer in actie voor PSG. Tijdens zijn elf jaar in de hoofdstad van Frankrijk won hij negen keer de Ligue 1, zes keer de Coupe de France en negen keer de Trophée des Champions. Voor het Italiaanse elftal kwam hij 55 keer in actie en met gli Azzurri won hij in 2020 het Europees Kampioenschap.

De 32-jarige middenvelder maakte in 2023 de overstap naar het Midden-Oosten. Al-Arabi betaalde een transfersom van 45 miljoen euro voor Verratti. Bij Fareeg Al-Ahlam won hij nog geen enkele prijs.

Het nieuwe seizoen in Qatar begint in augustus. Dit seizoen waren er twee Nederlanders actief in de Stars League: Pelle van Amersfoort en Sven van Beek, allebei spelend voor Al-Shahania.