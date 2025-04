Voormalig Manchester United-speler haalt uit naar Onana: ‘Een van de slechtste keepers in de geschiedenis van Manchester United’

Nemanja Matic heeft hard uitgehaald naar André Onana. De Serviër noemt de doelman één van de slechtste keepers in de geschiedenis van Manchester United.

De uitspraak van Matic volgt op eerdere uitspraken van Onana over de kwartfinale tegen Olympique Lyon. "Wij weten allemaal hoe belangrijk deze wedstrijd is. We gaan daarheen met een winnende mentaliteit," zei de Kameroener. "We moeten daarheen gaan en laten zien wie we zijn.”

“Als we gefocust blijven, compact en als team spelen en het wedstrijdplan volgen, dan gaan we de wedstrijd winnen. Natuurlijk wordt het niet makkelijk, maar ik denk dat wij veel beter zijn dan zij”, klonk Onana zelfverzekerd.

Gevraagd naar de kritiek die hij van de fans van de club heeft gekregen, zei hij: "Het raakt me niet, want de beslissingen die ik neem, zijn om het team te helpen. Soms neem ik de juiste beslissing, soms de verkeerde. Als ik voel dat mijn spelers rust nodig hebben, neem ik de tijd; als ik voel dat we het spel moeten versnellen, dan doe ik dat."

Matic heeft de uitspraken van Onana meegekregen en is het niet eens met de doelman. “Als je een van de slechtste keepers in de geschiedenis van Manchester United bent, moet je oppassen waar je over praat”, sneerde de voormalig Manchester United-speler.

"Als het Van der Sar, Schmeichel of De Gea was die dat zei, oké... maar Onana, hij is een van slechtste keepers ooit”, aldus Matic.