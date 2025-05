Voormalig hoofdtrainer van Feyenoord was in beeld bij Ajax om John Heitinga en Marcel Keizer te assisteren

Jaap Stam was in beeld bij Ajax om John Heitinga en Marcel Keizer te assisteren, zo schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. Een overstap van de 52-jarige trainer gaat er echter niet van komen. Waarom niet, is niet bekend.

Alex Kroes vertelde eerder al dat de buitenlandse assistenten van Francesco Farioli normaal gesproken zullen vertrekken. Dat betekent dat de technisch directeur van de Amsterdammers de komende weken op zoek moet naar een nieuwe invulling van de technische staf.

Stam was in beeld om Heitinga en Keizer te ondersteunen, maar komt niet naar Ajax. “Een hereniging met de oud-verdediger en beloftentrainer van de club gaat er niet komen”, aldus Inan, die niet bekendmaakt waarom de overgang niet doorgaat.

Dave Vos was dit seizoen onderdeel van de technische staf van Ajax. Het is nog niet bekend of hij ook na de zomer op de bank zit in de Johan Cruijff ArenA. “Overigens staat Said Bakkati, die Maurice Steijn een jaar eerder assisteerde, ook nog onder contract bij Ajax. Voor die assistent had de club vorig seizoen geen plek.”

Stam was tussen 2014 en 2016 actief als trainer van Jong Ajax. Daarvoor had hij al als individuele trainer in de Amsterdamse jeugdopleiding gewerkt. In 2016 vertrok hij naar Reading, om via PEC Zwolle in de zomer van 2019 bij Feyenoord te belanden.

Zijn avontuur in De Kuip verliep dramatisch. Stam nam al na vier maanden en achttien wedstrijden ontslag. Daarna ging hij aan de slag bij FC Cincinnati in de Verenigde Staten. De oud-voetballer staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij DOS Kampen en is actief als analist bij onder meer Viaplay.