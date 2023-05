Voormalig Feyenoord-huurling bijna transfervrij: Romano meldt veel interesse

Donderdag, 4 mei 2023 om 14:40 • Wessel Antes

Reiss Nelson laat Arsenal voorlopig in de wacht wat betreft zijn aflopende contract, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De verbintenis van de 23-jarige buitenspeler loopt eind juni af in Noord-Londen, maar the Gunners zien Nelson graag langer blijven. De voormalig Feyenoord-huurling wil echter maar één ding: garantie op speeltijd. Daarbij hoeft Nelson niet te klagen over interesse. Een overstap binnen de Premier League lonkt volgens Romano.

Nelson sloot in 2007 aan in de jeugdopleiding van Arsenal en is een echt kind van de club. Toch begeeft de rechtspoot zich nu op een punt in zijn carrière dat hij veel wil spelen om zich verder te ontwikkelen. Volgens Romano kan Nelson zijn carrière vervolgen bij vele Premier League-clubs, terwijl er ook buitenlandse interesse zou zijn. Daily Mail is een stuk specifieker en noemt zelfs één club: Brighton & Hove Albion zou Nelson willen strikken.

Daarnaast zou Nelson volgens journalist Sami Mokbel interesse genieten van clubs uit de Ligue 1, LaLiga en Serie A. Eerder speelde de vleugelflitser al een seizoen op huurbasis in de Bundesliga voor TSG Hoffenheim. Nu zou hij daar een nieuwe competitie aan toe kunnen voegen, aangezien hij door zijn transfervrije status erg aantrekkelijk is. Nelson blijft echter ook met Arsenal in gesprek over een nieuw contract. Voor the Gunners speelde hij tot dusver 63 wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en zeven assists.

Vorig seizoen kwam Nelson op huurbasis uit voor Feyenoord. In Rotterdam-Zuid kende de Londenaar een stroeve start, waarna hij zich uiteindelijk toch verzekerde van een basisplaats. Zo begon Nelson ook aan de aftrap van de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0). Door zijn werkethos was de rechtspoot een nuttige kracht voor trainer Arne Slot. Uiteindelijk was Nelson in 32 wedstrijden voor Feyenoord goed voor vier doelpunten en zeven assists.