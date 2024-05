Voormalig FC Twente-spits maakt voor 16 miljoen overstap naar Premier League

Enes Ünal maakt voor 16 miljoen euro de definitieve overstap naar AFC Bournemouth, zo laat Fabrizio Romano woensdagmiddag weten. De 27-jarige aanvaller tekent voor vier seizoenen in het zuiden van Engeland.

Ünal kent inmiddels de weg bij Bournemouth, daar hij op de slotdag van de winterse transferperiode op huurbasis werd overgenomen door the Cherries van zijn eigenlijke werkgever Getafe CF.

Bij de huurovereenkomst zat ook een koopoptie van 16 miljoen euro inbegrepen. In het afgelopen halfjaar heeft de Turkse aanvaller genoeg indruk gemaakt op de clubleiding, waardoor de portemonnee is getrokken voor hem.

Sinds zijn overgang naar Engeland kwam Ünal zeventien keer in actie, maar het lukte hem niet om de concurrentiestrijd te winnen van ploeggenoot Dominic Solanke. Van de zeventien keer mocht Ünal maar drie keer in de basiself beginnen. In de tijd die hem geschonken werd, scoorde hij tweemaal en gaf hij evenveel assists.

Voor supporters van NAC Breda en FC Twente is de naam van Ünal ook geen onbekende. De 33-voudig Turks international werd door zowel de Bredanaars als de Tukkers gehuurd van Manchester City.

In Brabant speelde hij maar een half seizoen, maar in dat halve jaar liet de jonge Ünal zien het niveau van de Keuken Kampioen Divisie al ontstegen te zijn. In elf wedstrijden scoorde de aanvaller negen keer. Daarmee hielp hij NAC naar de derde plaats op de ranglijst.

Twente zag daarna de kans schoon om één seizoen van de diensten van Ünal gebruik te maken en ook in de Eredivisie was de aanvaller een sensatie. Als huurling van Manchester City imponeerde hij met 18 treffers in 32 wedstrijden.

Bij Bournemouth is Ünal niet de enige met een Eredivisie-verleden, daar hij de kleedkamer deelt met Justin Kluivert (ex-Ajax), Luis Sinisterra en Marcos Senesi (ex-Feyenoord), Milos Kerkez (ex-AZ Alkmaar) en Solanke (ex-Vitesse).

De verhuurperiodes aan NAC en Twente legden de Engelse grootmacht geen windeieren, daar Villarreal CF de aanvaller in de zomer van 2017 voor 14 miljoen euro overnam, zonder dat Ünal ook maar één minuut speelde voor the Citizens. Verder speelde Ünal nog voor KRC Genk, UD Levante en Real Valladolid.

