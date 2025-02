Tasos Douvikas verruilt Celta de Vigo voor Como 1907, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De Griekse spits raakte in Spanje op een zijspoor en kiest nu voor een nieuw avontuur in Italië. Como betaalt 13 miljoen euro voor de 25-jarige Douvikas.

Door Sander de Deugd

Celta nam Douvikas in de zomer van 2023 voor 12 miljoen euro over van FC Utrecht. De achttienvoudig international kwam dit seizoen weinig in actie en stond daardoor open voor een vertrek.

Como zag zijn kans schoon en heeft de deal inmiddels afgerond. De club promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie A en versterkt zich met Douvikas in de strijd om handhaving.

In Nederland maakte Douvikas grote indruk in het seizoen 2022/23. Met negentien doelpunten kroonde hij zich tot gedeeld topscorer van de Eredivisie, samen met PSV’er Xavi Simons.

Voor de Griek is het alweer de vierde transfer in zijn carrière. Hij debuteerde bij Asteras Tripoli, brak door bij Volos NPS, waarna hij via FC Utrecht in LaLiga belandde.

Met de overstap naar Italië krijgt Douvikas een nieuwe kans om zich te bewijzen in een topcompetitie. Como staat momenteel in de onderste regionen van de Serie A en hoopt met de komst van de Griekse spits het doelpuntenprobleem op te lossen.

Bij Celta eindigt de teller op 58 officiële wedstrijden. In alle competities was Douvikas goed voor 18 doelpunten en 4 assists.