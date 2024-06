Voormalig Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis verlaat de MLS voor 9 miljoen euro

Giorgos Giakoumakis maakt de overstap van Atlanta United naar Cruz Azul, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Met de transfer zou een vast bedrag van 9 miljoen euro gemoeid zijn. De 29-jarige spits reist volgende week af naar Mexico om een contract tot medio 2028 te ondertekenen.

De voormalig topscorer van de Eredivisie moet nog wel medisch gekeurd worden bij zijn nieuwe werkgever. Bij Cruz Azul treedt Giakoumakis in de voetsporen van Feyenoord-spits Santiago Gimenez, die een groot deel van zijn jeugdopleiding bij de club genoot en uiteindelijk ook doorbrak in het eerste elftal.

Atlanta United nam Giakoumakis in februari 2023 voor zo’n 4 miljoen euro over van Celtic en maakt dus behoorlijk wat winst op de Griekse aanvalsleider. De 22-voudig international lag bij de huidige nummer dertien van de Eastern Conference nog tot december 2025 vast, maar gaat zijn contract niet uitdienen.

Giakoumakis kan terugkijken op een mooi avontuur in de Verenigde Staten. In 43 officiële wedstrijden namens Atalanta United was de rechtspoot goed voor 24 doelpunten en 5 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 6 miljoen euro, maar Giakoumakis levert de Amerikanen dus meer op. De transfersom kan middels bonussen zelfs nog verder oplopen.

Giakoumakis gaat aan de slag bij de huidige nummer twee van Mexico. Bij Cruz Azul gaat hij spelen met Uriel Antuna, die in het verleden op huurbasis voor FC Groningen speelde. Inmiddels heeft de 26-jarige buitenspeler al 61 interlands verzameld namens het Mexicaanse elftal.

In Nederland vergaarde Giakoumakis bekendheid gedurende het seizoen 2020/21. De Griekse goaltjesdief wist liefst 29 keer te scoren in 33 wedstrijden namens degradant VVV-Venlo. Daardoor mocht Giakoumakis zich topscorer van de Eredivisie noemen. Uiteindelijk leverde hij VVV ruim 2 miljoen euro op met een fraaie transfer naar het Schotse Celtic.

