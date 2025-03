Voormalig Eredivisie-revelatie Saito speelt positieve en negatieve hoofdrol tegen koploper Leeds United

Leeds United heeft zeer duur puntenverlies geleden in het Championship. De ploeg van Daniel Farke vocht zich tegen Queens Park Rangers knap terug van een achterstand, maar kwam niet verder dan 2-2. Voormalig Sparta-aanvaller Koki Saito speelde met een treffer en een directe rode kaart een absolute hoofdrol.

Bijzonderheden:

QPR, dat op plek veertien alleen een theoretische kans maakt om te promoveren of degraderen, kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong via Saito. De voormalig aanvaller van Sparta Rotterdam kreeg de bal voor zijn rechtervoet en haalde zonder na te denken keurig uit: 1-0.

Na een half uur werd het nog een stuk mooier voor QPR. Een afgemeten voorzet van Paul Smyth werd keurig binnengekopt door Steve Cook, wiens kopbal via de binnenkant van de paal binnensloeg.

Vlak voor rust kreeg Leeds toch nog zijn aansluitingstreffer te pakken, al was het een gelukkige. Morgan Fox werkte de bal in eigen doel en gaf Leeds daarmee hoop, die vijf minuten na de onderbreking leidde tot de gelijkmaker van Jayden Bogle, die op de juiste plek stond om binnen te tikken.

Leeds had nadien nog ruim veertig minuten om de winnende treffer te produceren, maar slaagde daar ondanks de aanwezigheid van spelers als Wilfried Gnonto en Joël Piroe niet in. Diep in blessuretijd werd Saito met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een spijkerharde tackle van achteren op Daniel James.

Leeds United staat nu op 80 punten uit 38 duels, gevolgd door Sheffield United (77 uit 37) en Burnley (75 uit 37). De bovenste twee ploegen promoveren aan het einde van het seizoen, waarin iedere ploeg 46 keer in actie komt.