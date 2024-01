Voormalig Eredivisie-back compleet gefileerd door eigen trainer in enorme tirade

Troy Deeney staat zwaar onder druk als manager van Forest Green Rovers. De voormalig spits van Watford staat momenteel laatste in de Engelse League Two. Na de 0-2 nederlaag van afgelopen weekend tegen Harrogate Town nam Deeney geen blad voor de mond. Vooral voormalig Vitessenaar Fankaty Dabo moest het ontgelden.

“De hoeveelheid onzin die je hier te verwerken krijgt, van spelers trouwens, is beschamend”, begon Deeney zijn tirade bij de BBC na de thuisnederlaag tegen middenmoter Harrogate Town.

De 35-jarige Engelsman is sinds medio december hoofdtrainer van Forest Green Rovers, maar wacht na zes competitieduels nog altijd op zijn eerste overwinning. “Ik probeerde in de eerste weken aardig en gezellig te zijn. Maar wat er moet gebeuren is dat de mokerslagen tevoorschijn moeten komen en dat er veel mensen zullen zijn die dat niet leuk vinden, maar dat kan me niet echt schelen.”

“Mijn taak is om te proberen deze voetbalclub op de korte termijn te redden, maar ook om de club een betere toekomst te geven en op dit moment zijn er te veel baby's en dat zijn niet alleen jonge spelers, er zijn te veel baby's in elke laag van de club.”

Deeney uitte vervolgens in het bijzonder felle kritiek op zijn rechtsback Dabo, die van 2017 tot 2019 in de Eredivisie uitkwam voor Vitesse en Sparta Rotterdam. “Dabo was weer slecht en verschrikkelijk en ik heb hem net verteld dat hij dinsdag (tegen Mansfield Town, red.) niet zal spelen.”

“Hij is al acht of negen weken niet goed genoeg. Waarom denk je dat ik hem onlangs op de bank zette? Hij is sneller dan iedereen, maar hij wordt elke wedstrijd overlopen, hij maakt nooit een tackle en elke keer als de bal bij hem komt, lijkt het alsof hij er tegenaan schopt met zijn scheenbeschermers.”

Deeney was zondag als analist aanwezig bij de 2-1 zege van Watford op Queens Park Rangers. De jonge oefenmeester liet daar weten dat hij inmiddels zijn excuses aan zijn rechtsback heeft aangeboden.

Dabo kwam als huurling van Chelsea uiteindelijk tot 47 officiële wedstrijden op de Nederlandse velden. De verdediger vertrok uiteindelijk transfervrij naar Coventry City, dat afgelopen seizoen dicht bij promotie naar de Premier League was. Dabo maakte vervolgens de overstap naar Forest Green Rovers, maar dreigt nu dus te degraderen naar het vijfde niveau van Engeland.

