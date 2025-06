Manchester United-legende Wayne Rooney kan een verrassende terugkeer als trainer maken in de National League North. Voormalig aanvoerder van theThree Lions, Rooney, heeft tot nu toe een moeizame carrière als coach achter de rug, met teleurstellende periodes bij Derby County, D.C. United, Birmingham City en Plymouth Argyle. Aan het einde van 2024 werd hij uit zijn laatste functie ontheven.

Rooney stond toen 25 wedstrijden aan het roer bij Plymouth, waarvan hij er slechts vijf won. Zijn rampzalige periode bij Birmingham City, waar hij samenwerkte met NFL-legende Tom Brady, duurde zelfs maar 83 dagen. De 39-jarige Engelsman lijkt nu op weg naar een nieuwe kans als manager.

Getty Images

Volgens The Sun staat Rooney in de belangstelling van Macclesfield. Deze club is momenteel bezig met een wederopbouw nadat het in 2020 als Macclesfield Town FC failliet ging.

Vorig seizoen kroonde de club zich tot kampioen van de Northern Premier League, het zevende niveau van Engeland, met 109 punten. Zodoende zal het elftal volgend jaar uitkomen in de National League North, het zesde niveau.

Voormalig Welsh international en oud-jeugdspeler van Manchester United Robbie Savage is momenteel de man aan het roer bij Macclesfield, maar hij zou in de belangstelling staan van Forest Green Rovers.

Het is nog wel de vraag of Rooney openstaat voor een nieuwe uitdaging in de trainerswereld. De voormalig wereldaanvaller van Manchester United lijkt momenteel ook druk met zijn andere werkzaamheden.

De voormalig spits van Engeland en Manchester United is als analyticus actief voor onder meer Amazon Prime en BBC Sport.