Voormalig bondscoach Nederlands elftal: 'Ik wil best terugkeren langs de lijn, maar word niet meer gevraagd'

Guus Hiddink zou het wel zien zitten om nog als assistent-trainer in het voetbal aan de slag te gaan. Dat vertelt de 78-jarige Varssevelder bij het NH Sportcafé op NH Radio.

Hiddink werkte in het verleden bij tal van verschillende clubs en landen als hoofdtrainer. Zo had hij onder meer de leiding over PSV, Real Madrid, Chelsea, Rusland, Turkije en het Nederlands elftal.

Met zes landstitels, vier KNVB Bekers en een Europacup I was hij met name bij PSV succesvol. Verder won hij met Real Madrid de wereldbeker voor clubteams en met Chelsea een keer de FA Cup.

De meest recente klus van Hiddink was in 2022. Toen was hij kortstondig assistent-bondscoach van Australië. Sindsdien was hij niet meer actief als hoofdtrainer of assistent-trainer.

Toch zou hij dat nog wel zien zitten, vertelt hij bij het NH Sportcafé. “Ik ben jarenlang geen assistent geweest, maar daarvoor wel uiteraard, maar ik zou best assistent kunnen zijn, ja”, aldus Hiddink, die aangeeft ervoor open te staan.

“Maar ik word niet meer gevraagd”, voegt hij met een knipoog toe. Wat Hiddink niet ziet zitten, een functie vervullen bij een vrouwenteam.

“Als wij in een trainingssituatie ruzie hebben, knok je even, praat je het uit en gaat je pilsje drinken en klaar. Bij dames blijft er misschien wel iets hangen”, zegt hij, om daaraan toe te voegen dat dat waarschijnlijk is gebaseerd op vooroordelen.