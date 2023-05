Voormalig Barça-verdediger gearresteerd na schietincident op parkeerplaats

Vrijdag, 26 mei 2023 om 15:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:05

Voormalig Barcelona-verdediger Douglas Pereira zit in de problemen. De 32-jarige verdediger, die momenteel zonder club zit, zou betrokken zijn geweest bij een schietincident op een Braziliaanse parkeerplaats. Volgens Globo Esporte werd hij gearresteerd voor illegaal bezit en het vuren van een vuurwapen. Voor beide zaken wordt hij nu aangeklaagd. Douglas Pereira stond tussen 2014 en 2019 onder contract bij de Catalanen.

Het schietincident vond plaats op 21 april bij het Paranoá-meer in de hoofdstad Brasília. Douglas zat in een speedboot en werd verzocht te vertrekken nadat hij ruzie had gekregen met andere inzittenden. De verdediger was onder invloed van alcohol en vertrok vervolgens naar een nabijgelegen parkeerplaats van het sportcomplex van Club Esportives Sul. De beveiliging zou hem gevraagd hebben het terrein te verlaten nadat hij ‘agressief’ de confrontatie met verschillende mensen aanging. Vervolgens vuurde hij daar in de lucht een illegaal vuurwapen af. Het pistool, dat niet is gevonden, zou hij hebben verstopt in een bos.

Douglas werd vervolgens gearresteerd en op 23 april na een hoorzitting voorwaardelijk vrijgelaten. Het parket van Brasília heeft nu een aanklacht tegen hem ingediend. Als de rechtbank de rechtszaak toestaat, zal de de verdediger worden berecht. Douglas kreeg bij Barcelona het stempel van ‘spooktransfer’, nadat hij in 2014 voor vier miljoen euro overkwam van São Paulo. Hij stond daar vijf seizoenen onder contract, maar speelde minder wedstrijden (7) dan dat hij titels won (8). Na verschillende uitleenbeurten, onder meer aan Benfica en Sivasspor, verhuisde hij in 2019 naar Besiktas. Sinds afgelopen zomer zit de rechtsback zonder club.