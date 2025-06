Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli wordt gepasseerd en raakt een Europese topclub kwijt als bestemming

Trainer Francesco Farioli lijkt opnieuw naast een belangrijke functie te grijpen. De voormalig coach van Ajax werd op de schaduwlijst gezet door Inter, dat de Italiaan als alternatief voor Cesc Fàbregas of Christian Chivu zag. Laatstgenoemde lijkt nu de stap naar zijn oud-werkgever in zijn spelerscarrière te willen maken.

Eerder gingen er al geruchten dat Farioli ook in beeld was bij onder meer AC Milan, AS Roma en Rangers, maar die clubs hebben respectievelijk gekozen voor Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini en Russell Martin.

Nu lijkt Inter te vallen van de lijst met mogelijke bestemmingen voor de Italiaanse keuzeheer, want Chivu wacht naar verluidt op een telefoontje van i Nerazzurri.

De topprioriteit van Inter was het binnenhalen van Fàbregas, maar zijn huidige werkgever, Como, heeft in een statement laten weten dat de Spanjaard niet mag vertrekken. De oud-middenvelder heeft zelf ook duidelijk gemaakt het naar zijn zin te hebben bij Como.

Inter heeft er daarom voor gekozen om door te schakelen en de club is uitgekomen bij Chivu, weet Fabrizio Romano te melden. Volgens de transfermarktspecialist heeft de Roemeense keuzeheer de onderhandelingen over een nieuw contract bij Parma zelfs al gestaakt.

Parma is momenteel met Inter in gesprek over een deal. Chivu wil zelf dolgraag in Milaan aan de slag als trainer en hij wacht nu op het definitieve besluit van de club.

Na het vertrek van Simone Inzaghi naar Al-Hilal moest Inter spoedig de zoektocht starten naar een nieuwe oefenmeester. De club incasseerde afgelopen seizoen harde klappen: de finale van de Champions League ging verloren tegen Paris Saint-Germain en Inter eindigde tweede achter Napoli in de Serie A.