Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli is in beeld bij Europese topclub

Francesco Farioli is een van de kandidaten op de schaduwlijst van Inter, zo meldt de doorgaans betrouwbare journalist Alfredo Pedullà woensdag. Cesc Fàbregas blijft de absolute topkandidaat om het stokje over te nemen van de naar Al-Hilal vertrokken trainer Simone Inzaghi, maar de voormalig coach van Ajax in beeld als die deal niet rondkomt.

Farioli is sinds dinsdag in beeld gekomen bij Inter. De Italiaanse oefenmeester vertrok na een seizoen in de Eredivisie al bij Ajax en heeft zich dankzij het binnenhalen van een ticket richting de Champions League in de kijker gespeeld in Italië.

Er gingen geruchten dat Farioli ook in beeld was bij onder meer AC Milan, AS Roma en Rangers, maar die clubs hebben respectievelijk gekozen voor Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini en Russell Martin.

Farioli zit wel in de wachtkamer bij Inter, waar de absolute voorkeur uitgaat naar Como-trainer Fàbregas. Inter voert momenteel gesprekken met de club over een overname van de coach.

Inter zou bereid zijn een tweejarig contract te bieden aan Fàbregas, die vier miljoen euro per jaar kan verdienen exclusief (teken)bonussen. Het is alleen de vraag of het welvarende Como de Spanjaard zomaar wil laten gaan. Fàbregas beschikt namelijk nog over een doorlopend contract tot medio 2028.

Naast Fàbregas en eventueel Farioli zit naar verluidt ook Cristian Chivu nog op het vinkentouw. De oud-Ajacied staat momenteel onder contract bij Parma en heeft nog een doorlopende verbintenis tot eind volgend seizoen.

De laatste optie is Patrick Vieira, die momenteel nog aan het roer staat bij Genoa. Volgens de berichtgeving kan hij onder zijn contract uit door een afkoopsom te betalen.