Portugal heeft woensdagavond de finale van de Nations League bereikt. De ploeg van Roberto Martínez kwam in en tegen Duitsland terug van een 1-0 achterstand dankzij doelpunten van voormalig Ajacied Francisco Conceição en Cristiano Ronaldo: 1-2. Florian Wirtz maakte de enige Duitse treffer.

De aftrap werd tien minuten uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden. Om 21.10 uur begonnen onder anderen Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Wirtz bij de thuisploeg. Bij Portugal stonden grotendeels de gebruikelijke namen aan de aftrap, wat betekende dat Ronaldo zijn 220ste interland speelde.

Duitsland domineerde in de eerste helft in balbezit en kreeg ook de meeste en beste kansen. Goretzka kreeg de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. De middenvelder werd op maat bediend door Kimmich, maar kwam niet voorbij doelman Diogo Costa. De keeper voorkwam even later ook dat Nick Woltemade op het scorebord kwam. Portugal kreeg hier en daar eveneens wat mogelijkheden. Onder anderen Pedro Neto en Ronaldo namen het vijandelijke doel zonder succes onder vuur.

Na rust duurde het slechts drie minuten voordat Duitsland op voorsprong kwam. De thuisploeg zette hoog druk bij een doeltrap van Portugal en veroverde het balbezit nadat Francisco Trincão de bal verloor. Wirtz pikte de bal op en gaf hem af op Kimmich. De rechtspoot zag de loopactie van het Liverpool-target richting de tweede paal en bediende hem met een afgemeten voorzet: 1-0.

De videoscheidsrechter riep arbiter Slavko Vincic daarna naar het scherm om te bekijken of Woltemade geen hinderlijk buitenspel stond. Vincic had aan slechts één herhaling genoeg om te beoordelen dat dat niet het geval was. Martínez besloot na een uur spelen in te grijpen en Vitinha, Nélson Semedo en Conceição te brengen.

Die wijzigingen pakten vijf minuten later goed uit, daar Conceição op het scorebord kwam. De voormalig Ajacied kwam vanaf de rechtervleugel naar binnen en passeerde Ter Stegen met een heerlijk schot in de verre hoek: 1-1. Portugal kreeg vleugels na die gelijkmaker. De uitploeg werd beter en beter en beloonde zichzelf vijf minuten na de goal van Conceição door op voorsprong te komen.

Nuno Mendes zette de aanval op en kreeg de bal na een één-tweetje met Bruno Fernandes terug. De pijlsnelle back gaf vervolgens breed op Ronaldo, die alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen om Portugal op voorsprong te zetten: 1-2. De bezoekers bleven de bovenliggende partij in het restant van het tweede bedrijf.

De voorsprong kwam zodoende niet meer in groot gevaar. Karim Adeyemi raakte wel nog de paal namens Duitsland. Portugal treft aanstaande zondag Spanje of Frankrijk in de finale van de Nations League. De twee laatstgenoemde landen vechten donderdagavond uit wie zich in München mag gaan melden voor de eindstrijd.