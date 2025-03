Voormalig Ajax-scout onthult werkwijze Sven Mislintat: ‘Rapporten die er wél waren, waren negatief’

Hans van der Zee, voormalig scout van Ajax, heeft details losgelaten over de werkwijze van Sven Mislintat. Van der Zee haalt daarnaast hard uit naar Jan van Halst, die bij de Amsterdammers actief was als voetbalcommisaris.

De 69-jarige scout werkte in het verleden samen met Marc Overmars. “Overmars noemde mij de Man van 100 Miljoen, omdat Antony voor dat bedrag naar Manchester United verkaste. Dan heb je écht geld verdiend voor je club", vertelt Van der Zee bij Tekengeld op ESPN.

Toch ging de samenwerking met Overmars niet direct van een leien dakje. "Hij wilde in het begin alles zelf doen en had geen vertrouwen in ons. Maar gaandeweg leerde hij op ons te bouwen, en uiteindelijk vertrouwde hij ons volledig."

Mislintat hanteerde in Amsterdam een volledig andere werkwijze, zo laat Van der Zee weten. "Er werd gezegd dat er van elke speler scoutingsrapporten waren. Ten eerste was dat niet het geval. En ten tweede, de rapporten die er wél waren, waren negatief," zegt Van der Zee. "Het gaat dus niet om het feit of er rapporten zijn, maar of die rapporten positief zijn."

De voormalig Ajax-scout wijst vervolgens met een beschuldigende vinger naar Van Halst. “"Het is de verantwoordelijkheid van de voetbalcommissaris, in dit geval Jan van Halst, om dat te controleren. Bij Ajax is het daar mis gegaan," stelt Van der Zee.

"Met Overmars en Danny Blind werkte dat uitstekend, maar met Mislintat en Van Halst niet. Van Halst volgde elke aanwijzing van Mislintat op”, beweert de scout.

Mislintat werd in september 2023 door Ajax bij het grofvuil gezet. De Duitser keerde in mei 2024 weer terug bij Borussia Dortmund, waar hij in het verleden al werkzaam was. De Duitse grootmacht had in februari genoeg gezien en besloot de samenwerking met Mislintat na tien maanden te staken.