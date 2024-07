Valkanis gevraagd naar 'gedoe met Berghuis': 'Dan raakt hij gefrustreerd'

Voormalig Ajax-assistent Michael Valkanis gevraagd naar ‘gedoe met Steven Berghuis’: ‘Dan raakt hij gefrustreerd’

Michael Valkanis, de voormalig rechterhand van John van ‘t Schip bij Ajax, heeft positieve woorden over voor Steven Berghuis. De Australische assistent blikt in een uitgebreid interview met Voetbal International terug op zijn bewogen periode bij de Amsterdammers en daarbij komt ook Berghuis ter sprake.

VI-journalist Tim van Duijn vraagt Valkanis in het interview op de man af of het klopt ‘dat er gedoe was’ met Steven Berghuis. “Steven is een winnaar, een perfectionist die altijd het beste wil”, antwoordt de 49-jarige trainer.

“Hij baalt er natuurlijk ook van hoe het is gegaan bij Ajax en dan raakt hij gefrustreerd. Ik heb altijd erg van Steven genoten, omdat hij iets kan creëren en een goede kerel is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Valkanis noemt Berghuis iemand met wie je een goed gesprek kan voeren en die verstand van voetbal heeft. “Dan is hij in zijn kracht en van absolute meerwaarde voor een elftal. Maar als het niet loopt, merk je dat ook heel duidelijk aan hem. Dat is zeker zo, maar over het algemeen kan ik zeggen dat we heel blij met Steven waren.”

’Stoorzender’ Berghuis

Zeker onder toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn toonde Berghuis tijdens wedstrijden regelmatig zijn frustratie als het niet liep zoals hij wilde. Na de 1-2 nederlaag tegen AZ op 8 oktober gingen Steijn en zijn staf om de tafel in Noordwijk om het tij te doen keren. Daar was tijd voor, omdat de competities twee weken stillagen wegens de interlandperiode.

Uit de gesprekken volgde volgens De Telegraaf dat een groot deel van de staf niet verder wilde met Berghuis. Naar verluidt werd de creatieveling door de technische staf 'een stoorzender' genoemd, die zo snel mogelijk de selectie uit gezet diende te worden.

Steijn verklaarde in december tegenover de ochtendkrant dat hij na die nederlaag bij AZ nog niet zover was dat hij niet meer verder wilde met Berghuis. De Haagse oefenmeester nam de routinier nog mee naar FC Utrecht, waar de trainer na een 4-3 nederlaag besloot zijn vertrek aan te kondigen. Of er na Steijns vertrek onder Van ‘t Schip en Valkanis opnieuw ‘gedoe rondom Berghuis’ is geweest, is niet bekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties